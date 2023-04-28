У Дніпрі відкриють генеральне консульство Чехії.
Про це повідомив президент Чехії Петр Павел на спільній пресконференції Президентом України Володимиром Зеленським 28 квітня.
"Плануємо посилити нашу присутність та поглибити співпрацю в Україні. Для цього ми будемо делегувати двох осіб, які будуть працювати у Дніпрі, там будемо відкривати генеральне консульство для того, щоб полегшити реалізацію проєктів взаємної співпраці", - сказав Павел.
Він додав, що Чехія закріплена за відбудовою Дніпропетровщини. Загалом країна має проєкти у п’яти ключових сферах відбудови України, серед яких - сфера охорони здоров’я, енергетика та житлово-комунальне господарство.
Нагадаємо, Чехія також має спільні з Україною проєкти з виробництва зброї, боєприпасів, ремонту танків, а також навчальних літаків.