Це зроблять для того, аби полегшити реалізацію проєктів взаємної співпраці.

У Дніпрі відкриють генеральне консульство Чехії.

Про це повідомив президент Чехії Петр Павел на спільній пресконференції Президентом України Володимиром Зеленським 28 квітня.

"Плануємо посилити нашу присутність та поглибити співпрацю в Україні. Для цього ми будемо делегувати двох осіб, які будуть працювати у Дніпрі, там будемо відкривати генеральне консульство для того, щоб полегшити реалізацію проєктів взаємної співпраці", - сказав Павел.

Він додав, що Чехія закріплена за відбудовою Дніпропетровщини. Загалом країна має проєкти у п’яти ключових сферах відбудови України, серед яких - сфера охорони здоров’я, енергетика та житлово-комунальне господарство.

Нагадаємо, Чехія також має спільні з Україною проєкти з виробництва зброї, боєприпасів, ремонту танків, а також навчальних літаків.