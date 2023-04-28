"Для нас передача технологій і виробництва є пріоритетом", - сказав президент Чехії Петр Павел.

Україна та Чехія мають спільні проєкти з виробництва зброї, боєприпасів, ремонту танків, а також навчальних літаків.

Про це повідомив президент Чехії Петр Павел на спільній пресконференції Президентом України Володимиром Зеленським.

"У нас є шість ключових проєктів з Україною, які ми можемо дуже швидко розгорнути на базі як українських, так і чеських фірм", - сказав Павел. Він додав, що йдеться про виробництво зброї, боєприпасів, ремонту танків і потенційне виробництво навчальних літаків.

"Для нас передача технологій і виробництва є пріоритетом, аби це виробництво частково чи повністю могло здійснюватися на території України. Кінцевий результат буде використовуватися з урахуванням технологій, які є в обох країнах", – сказав глава Чехії.

Він додав, що "привіз із собою запевнення, що наша співпраця буде продовжуватися, поглиблюватися і буде стосуватися не лише військової допомоги, а й мати різні форми". "Зокрема, в напрямках розвитку комерції. Наші приватні структури мають зацікавленість співпрацювати з Україною", - сказав Павел.

Нагадаємо, 28 квітня Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Чехії Петром Павелом та президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. За підсумками переговорів сторони підписали спільну декларацію про підтримку української європейської та євроатлантичної інтеграції.