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Передача винищувачі F-16 Україні має початися зі згоди з боку США, - Кулеба

Голова МЗС України впевнений, що таке рішення буде прийнято.

Передача винищувачі F-16 Україні має початися зі згоди з боку США, - Кулеба
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що оскільки винищувачі F-16 є американською технологією, процес їх передачі Україні має початися зі згоди з боку США.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Я не маю сумніву, що вони приймуть це рішення, адже логіка перемовин між партнерами у цій війні цього вимагає, а усі країни рішуче кажуть, що хочуть бачити Україну переможцем. Тоді треба підтримати слова ділом”, - сказав Дмитро Кулеба на спільній із очільниками МЗС країн Північної Європи та Балтії пресконференції в Одесі.

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Міністр зазначив, що сподівається - Норвегія стане частиною коаліції F-16.

“У цьому колі є країни, які підтримують наші запити щодо винищувачів і висловлюють свою готовність до серйозного перегляду цього питання”, - наголосив голова зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після сьогоднішнього обстрілу закликав союзників надати Збройним силам України літаки F-16.

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