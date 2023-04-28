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Зеленський розповів, про що говорив із лідером Китаю

Серед тем - повернення депортованих Росією українських дітей, неприпустимість постачання зброї до РФ і робота зернового коридору.

Зеленський розповів, про що говорив із лідером Китаю
Президент України Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський озвучив деталі розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про них він повідомив на пресконференції за результатами переговорів із президентом Словаччини Зузаною Чапутовою та президентом Чехії Петром Павелом у Києві.

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За словами Зеленського, серед тем перемовин із Цзіньпіном були реалізація формули миру, повернення з Росії депортованих українських дітей, звільнення полонених, а також робота Чорноморської зернової ініціативи. 

Президент підкреслив, що в розмові з китайським лідером йшлося про необхідність відновлення суверенітету й територіальної цілісності України в межах кордонів 1991 року та важливість дотримання Статуту ООН.

"Про все це говорили й почули повагу до всіх цих принципів. Я вважаю, що це дуже важливо", – сказав Зеленський.

Щодо блокади українського експорту, то Президент заявив, що обговорив із Цзіньпіном загрози блокування чорноморського зернового коридору.

"До війни ми були, напевне, найбільшим експортером зерна в Китай. І тому Росія, коли вона блокує це… Мені здається, всі зацікавлені країни повинні тиснути на Російську Федерацію, щоб не було блокування цього коридору", – зауважив Зеленський.

Ще одна тема переговорів із лідером Китаю - неприпустимість постачання зброї до Росії. 

"Україна хотіла б, щоб усі держави розуміли ризики постачання будь-яких видів зброї для Російської Федерації. Я почув позитивну відповідь у цьому сенсі", – додав глава держави.

Нагадаємо, 26 квітня Зеленський і Сі Цзіньпін провели першу за час війни телефонну розмову. Після перемовин Президент призначив ексміністра Павла Рябікіна послом України в Китаї. А Китай призначив експосла у РФ спецпредставником в Україну для "поглибленого спілкування" щодо врегулювання війни.

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