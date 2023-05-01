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Польща засудила коментарі колишнього дитячого омбудсмена Росії про “вбивство” польського посла

Павло Астахов сказав, що йому цікаво, чому посла Польщі в Росії досі “не знайшли плаваючим у Москві-ріці”.

Польща засудила коментарі колишнього дитячого омбудсмена Росії про “вбивство” польського посла
Фото: ЗМІ окупантів

Польща засудила коментарі колишнього дитячого омбудсмена Росії Павла Астахова про те, що вбивство послів є “у межах міжнародного права”. Росіянин зробив цю заяву щодо польського посла.

Про це пише The Guardian.

Міністерство закордонних справ Польщі оприлюднило відповідну заяву.

Під час виступу на російському державному телебаченні Астахов згадав, як минулого року посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва облили червоною фарбою.

Потім Астахов сказав, що йому цікаво, чому посла Польщі в Росії досі “не знайшли плаваючим у Москві-ріці”.

“Міністерство закордонних справ Республіки Польща засуджує заяву Павла Астахова про припустимість вбивства польського посла. Ми закликаємо Росію гарантувати безпеку всіх дипломатів відповідно до Віденської конвенції”, − заявив речник польського МЗС Лукаш Ясіна.

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Нагадаємо, Андреєва облили червоною фарбою торік 9 травня під час спроби покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів у Варшаві.

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