У Брянській області Росії зійшов із рейок вантажний потяг. Попередньо, – через підрив залізниці.

Про це повідомив губернатор області Олександр Богомаз.

"В Унецькому районі на 136 км залізничних колій Брянськ - Унеча спрацював невстановлений вибуховий пристрій, унаслідок чого зійшов з рейок локомотив вантажного складу. Постраждалих немає. Наразі на місці працюють оперативні служби", - написав він у Telegram.

Рух на цій ділянці дороги зупинено.

За даними росЗМІ, потяг перевозив паливо і будівельні матеріали.

Нагадаємо, у Міноборони РФ раніше заявили, що самі випадково вдарили по Бєлгороду. У відомстві пояснили, що ввечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом відбувся "позаштатний схід авіаційного боєприпасу".