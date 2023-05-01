Польща зробить усе, аби Україна якнайшвидше стала частиною Європейського Союзу.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільному виступі з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким з нагоди 19-ї річниці вступу Польщі до ЄС, передає RMF FM.

Фото: Twitter/Kancelaria Premiera Матеуш Моравецький і Анджей Дуда

"Одним із наших головних пріоритетів під час польського головування у Раді ЄС буде членство України та Молдови в ЄС", - сказав Дуда.

Він зазначив, що Польща виступає за політику "відчинених дверей, тому я також дивлюся на країни Західних Балкан".

"Це країни, це суспільства, які понад десяток років чекали, щоб стати частиною європейської спільноти", - зауважив польський президент.

Дуда додав, що у лютому 2022 року був ініціатором листа президентів про якнайшвидше прийняття України до блоку.

"Спочатку багато хто не повірив. Думав, що це буде тривалий процес, а виявилось, що за декілька місяців це можливо. Сьогодні Україна є кандидатом. Ми зробимо все, щоб Україна якнайшвидше стала частиною ЄС", — наголосив Дуда.

Головування Польщі в Євросоюзі відбудеться у 2025 році.

Нагадаємо, торік у березні Європейський Союз запустив процедуру розгляду заявок України, Грузії та Молдови про вступ. Через три місяці Анджей Дуда розпочав турне країнами Південної Європи, щоб переконати їх підтримати надання статусу кандидата на членство в ЄС для України.

Днями міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс висловив сподівання, що переговори про вступ України до ЄС мають розпочатися до кінця 2023 року.