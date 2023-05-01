Швейцарія перебрала у Росії головування у Радбезі ООН

Відсьогодні, 1 травня Швейцарія вперше в історії країни почала головувати у Раді безпеки ООН, замінивши Росію.

“Одномісячне головування Швейцарії дозволить їй зосередитися на своїх тематичних пріоритетах на 2023–2024 роки та дати поштовх роботі Ради Безпеки”, − зазначили у МЗС країни.

Голова департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс на початку травня проведе дебати на тему “розбудова сталого миру”.

Президент країни Ален Берсе наприкінці місяця головуватиме на дебатах про цивільний захист населення.

Також швейцарці проведуть захід, присвячений 75-річчю миротворчій діяльності Радбезу. У 1948 році Рада безпеки відправила свою першу миротворчу місію UNTSO для підтримання режиму припинення вогню на Близькому Сході.

From today, Switzerland assumes the presidency of the #UN Security Council #UNSC 🇺🇳 – a chance to give impetus to the Council's work.



Learn more about🇨🇭's role and priorities during its month-long presidency 👇https://t.co/Hg2p45zEnJ#APlusForPeace @swiss_un @UN — Swiss MFA (@SwissMFA) May 1, 2023

Нагдаємо, члени Ради Безпеки беруть на себе головування по черзі в алфавітному порядку назв держав-членів. Країна, яка головує, проводить засідання і, якщо необхідно, представляє Радбез за його межами та перед іншими органами ООН, такими як Генеральна Асамблея.

Головування РФ у Радбезі ООН було очікувано скандальним. Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд різко розкритикувала міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, назвавши втіленням іронії та лицемірства його головування на засіданні щодо багатосторонності, коли Росія своїми односторонніми неспровокованими діями проти України атакувала все, що означає Статут ООН.

Лавров та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш обмінялися звинуваченнями під час засідання Радбезу ООН. Генсек міжнародної організації сказав, що вторгнення Росії в Україну завдало “величезних страждань і спустошення країні та її народу” та закликав до термінових “ефективних дій у відповідь”.