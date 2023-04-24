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Лавров та Гутерреш обмінялися звинуваченнями під час засідання Радбезу ООН

Гутерреш також закликав до продовження дії зернової угоди, що дозволяє безпечний експорт українського зерна Чорним морем.

Лавров та Гутерреш обмінялися звинуваченнями під час засідання Радбезу ООН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш та Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш обмінялися звинуваченнями під час засідання Радбезу ООН, повідомляє The Guardian. Гутерреш сказав, що вторгнення Росії в Україну завдало "величезних страждань і спустошення країні та її народу" та закликав до термінових "ефективних дій у відповідь".

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Генсек ООН додав, що світ стикається з історично високою напругою між великими державами.

У відповідь Лавров звинуватив США та їхніх західних союзників. Він сказав, що ООН "переживає глибоку кризу", і що США замінили міжнародне право "певним порядком, що ґрунтується на правилах" та "прийняли політику руйнування" архітектури ООН.

Антоніу Гутерреш також закликав до продовження дії зернової угоди, що дозволяє безпечний експорт українського зерна Чорним морем, передає Reuters.

Нагадаємо, у квітні в Радбезі ООН почала головувати Росія. Президент України Володимир Зеленський з цього приводу заявив, що терористи повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де.

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав вигнати Росію з Радбезу після відео зі стратою військовополоненого.

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