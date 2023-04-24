Росіяни намагаються витіснити українців із позицій у Бахмуті, постійно штурмують передмістя, - Маляр

Водночас українські захисники здійснюють активні штурмові дії та не дають ворогу взяти місто під контроль.

Російські окупанти намагаються витісняти українські підрозділи з позицій у Бахмуті Донецької області.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, наразі на сході держави загарбники місцями змінюють дії. Так, із чотирьох напрямків зараз наступ триває на трьох – Мар'їнському, Авдіївському та Бахмутському.

"Найзапекліші бої тривають зараз за Бахмут та Мар’їнку. Ворог намагається встановити контроль над цими двома містами. На Бахмутському напрямку агресор зосередив основні зусилля та намагається витісняти наші підрозділи з позицій у Бахмуті... Крім того противник постійно штурмує передмістя Бахмута", - зазначила Маляр.

Заступниця глави Міноборони додала, що українські захисники здійснюють активні штурмові дії та не дають ворогу взяти місто під контроль.

Маляр також повідомила, що на Лиманському напрямку росіяни не змогли прорвати оборону українців, тож ворожа активність дещо знизилась.

"Ще на декількох напрямках на сході противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України. На Запорізькому та Херсонському напрямках агресор знаходиться в обороні. З усіх сил намагається зберегти контроль над зайнятими рубежами та не допустити просування наших військ", - зазначила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, днями Маляр повідомляла, що у Бахмуті російські військові просунулися на окремих ділянках фронту. У місті точаться запеклі бої.

За словами командувача східного угруповання військ генерал-полковника Олександра Сирського, Росія не полишає спроб оточити Бахмут, але наші бійці контратакують.