Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а ворог перейшов в оборону, - ISW
Українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а ворог перейшов в оборону, - ISW
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
За минулу добу знищили ЗСУ ще 690 російських окупантів
За минулу добу знищили ЗСУ ще 690 російських окупантів
Міністерство культури створило комісію з перевірки Почаївської лаври, – Ткаченко
Міністерство культури створило комісію з перевірки Почаївської лаври, – Ткаченко
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Шведський "Жираф" в українських степах
Шведський "Жираф" в українських степах
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни намагаються витіснити українців із позицій у Бахмуті, постійно штурмують передмістя, - Маляр

Водночас українські захисники здійснюють активні штурмові дії та не дають ворогу взяти місто під контроль. 

Росіяни намагаються витіснити українців із позицій у Бахмуті, постійно штурмують передмістя, - Маляр
заступниця міністра оборони Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

Російські окупанти намагаються витісняти українські підрозділи з позицій у Бахмуті Донецької області.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За її словами, наразі на сході держави загарбники місцями змінюють дії. Так, із чотирьох напрямків зараз наступ триває на трьох – Мар'їнському, Авдіївському та Бахмутському.

"Найзапекліші бої тривають зараз за Бахмут та Мар’їнку. Ворог намагається встановити контроль над цими двома містами. На Бахмутському напрямку агресор зосередив основні зусилля та намагається витісняти наші підрозділи з позицій у Бахмуті... Крім того противник постійно штурмує передмістя Бахмута", - зазначила Маляр.

Заступниця глави Міноборони додала, що українські захисники здійснюють активні штурмові дії та не дають ворогу взяти місто під контроль.

Маляр також повідомила, що на Лиманському напрямку росіяни не змогли прорвати оборону українців, тож ворожа активність дещо знизилась. 

"Ще на декількох напрямках на сході противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України. На Запорізькому та Херсонському напрямках агресор знаходиться в обороні. З усіх сил намагається зберегти контроль над зайнятими рубежами та не допустити просування наших військ", - зазначила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, днями Маляр повідомляла, що у Бахмуті російські військові просунулися на окремих ділянках фронту. У місті точаться запеклі бої.

За словами командувача східного угруповання військ генерал-полковника Олександра Сирського, Росія не полишає спроб оточити Бахмут, але наші бійці контратакують.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies