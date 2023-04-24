Загрози атаки з боку Білорусі на сьогодні немає, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні загроз атаки з боку Білорусі немає.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Житомирі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що на сьогодні, саме на сьогодні, згідно з усіма даними, які я маю, загрози в цьому напрямку (з боку Білорусі, - ред.)) немає", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо обороноздатності регіону та ситуації на кордоні з Білоруссю.

Він також розповів, що під час засідань Ставки верховного головнокомандувача періодично розглядаються питання оборони в регіонах. Однак, детальному розголосу вони не підлягають.

"У рамках засідань Ставки розглядаються питання оборони в регіонах. Це дуже важливо для нас. Ми публічно не дуже комунікуємо з цього приводу, тому що я вважаю, що ми не повинні готувати нашого ворога, де б і на території якої б держави він не був", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше командувач угрупування сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що, якщо ворог наважиться ще раз наступати на Київ, Збройні сили розраховують зупинити окупантів на білоруському кордоні. За його словами, українсько-білоруський кордон зараз – це "суцільні завали та мінні поля". Павлюк зазначав, що наразі загрози повторного нападу з боку Білорусі на північ немає.

Однак, у грудні минулого року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив, що не має сумнівів в повторному російському наступі на Київ.