Українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а ворог перейшов в оборону, - ISW
Українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а ворог перейшов в оборону, - ISW
За минулу добу знищили ЗСУ ще 690 російських окупантів
За минулу добу знищили ЗСУ ще 690 російських окупантів
SpaceX відмовилася від коштів Пентагону на Starlink в Україні, − Маск
SpaceX відмовилася від коштів Пентагону на Starlink в Україні, − Маск
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Шведський "Жираф" в українських степах
Шведський "Жираф" в українських степах
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Міністерство культури створило комісію з перевірки Почаївської лаври, – Ткаченко
Міністерство культури створило комісію з перевірки Почаївської лаври, – Ткаченко
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
ГоловнаСуспільствоВійна

Загрози атаки з боку Білорусі на сьогодні немає, - Зеленський

Під час засідань Ставки верховного головнокомандувача періодично розглядаються питання оборони в регіонах.

Загрози атаки з боку Білорусі на сьогодні немає, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні загроз атаки з боку Білорусі немає.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Житомирі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що на сьогодні, саме на сьогодні, згідно з усіма даними, які я маю, загрози в цьому напрямку (з боку Білорусі, - ред.)) немає", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо обороноздатності регіону та ситуації на кордоні з Білоруссю.

Він також розповів, що під час засідань Ставки верховного головнокомандувача періодично розглядаються питання оборони в регіонах. Однак, детальному розголосу вони не підлягають.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"У рамках засідань Ставки розглядаються питання оборони в регіонах. Це дуже важливо для нас. Ми публічно не дуже комунікуємо з цього приводу, тому що я вважаю, що ми не повинні готувати нашого ворога, де б і на території якої б держави він не був", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше командувач угрупування сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що, якщо ворог наважиться ще раз наступати на Київ, Збройні сили розраховують зупинити окупантів на білоруському кордоні. За його словами, українсько-білоруський кордон зараз – це "суцільні завали та мінні поля". Павлюк зазначав, що наразі загрози повторного нападу з боку Білорусі на північ немає.

Однак, у грудні минулого року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив, що не має сумнівів в повторному російському наступі на Київ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies