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Посольство Китаю у Франції видалило стенограму скандального інтерв’ю Лу

Інтерв'ю зникло з офіційного облікового запису WeChat.

Посольство Китаю у Франції видалило стенограму скандального інтерв’ю Лу
Посол Китаю у Франції Лу Шайе
Фото: EPA/UPG

Посольство Китаю у Франції видалило стенограму інтерв’ю посла Лу Шає, в якому він поставив під сумнів незалежність держав колишнього Радянського Союзу і яке викликало шквал критики у Європі.

Про це пише Bloomberg.

Посольство спочатку опублікувало повну стенограму заяв Лу китайською та французькою мовами у своєму офіційному обліковому записі WeChat, яка потім зникла. Інтерв'ю також не опубліковано на офіційному сайті посольства. Водночас скріншоти уривків все ще були доступні на китайській платформі мікроблогів Weibo.

В інтерв’ю французькій телекомпанії LCI, яке вийшло в ефір у п’ятницю, Лу сказав, що деякі “країни колишнього Радянського Союзу” не мають статусу згідно з міжнародним правом.

Ці коментарі розлютили країни Балтії Естонію, Латвію та Литву, які заявили, що викличуть китайських дипломатів у свої столиці, щоб пояснити зауваження Лу. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав цю заяву “неприйнятною”.

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Слова Лу також суперечать офіційній позиції Китаю, який визнав нові незалежні країни незабаром після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. 

Нагадаємо, речниця МЗС Китаю Мао Нін Китай заявила, що КНР поважає статус колишніх радянських республік як суверенних країн після розпаду Радянського Союзу.

Посол КНР в Євросоюзі Фу Цун підкреслив, що співпраця Китаю з Європою та іншими країнами немає обмежень, так само як і його зв'язки з Росією.

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