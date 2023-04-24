Посольство Китаю у Франції видалило стенограму скандального інтерв’ю Лу

Посольство Китаю у Франції видалило стенограму інтерв’ю посла Лу Шає, в якому він поставив під сумнів незалежність держав колишнього Радянського Союзу і яке викликало шквал критики у Європі.

Про це пише Bloomberg.

Посольство спочатку опублікувало повну стенограму заяв Лу китайською та французькою мовами у своєму офіційному обліковому записі WeChat, яка потім зникла. Інтерв'ю також не опубліковано на офіційному сайті посольства. Водночас скріншоти уривків все ще були доступні на китайській платформі мікроблогів Weibo.

В інтерв’ю французькій телекомпанії LCI, яке вийшло в ефір у п’ятницю, Лу сказав, що деякі “країни колишнього Радянського Союзу” не мають статусу згідно з міжнародним правом.

Ці коментарі розлютили країни Балтії Естонію, Латвію та Литву, які заявили, що викличуть китайських дипломатів у свої столиці, щоб пояснити зауваження Лу. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав цю заяву “неприйнятною”.

Слова Лу також суперечать офіційній позиції Китаю, який визнав нові незалежні країни незабаром після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

Нагадаємо, речниця МЗС Китаю Мао Нін Китай заявила, що КНР поважає статус колишніх радянських республік як суверенних країн після розпаду Радянського Союзу.

Посол КНР в Євросоюзі Фу Цун підкреслив, що співпраця Китаю з Європою та іншими країнами немає обмежень, так само як і його зв'язки з Росією.