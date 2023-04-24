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Китай “поважає” незалежність пострадянських країн, − МЗС країни

Водночас речниця міністерства Мао Нін заявила, що країна підтримує посла КНР у Франції Лу Шає, який озвучив скандальні заяви про суверенітет колишніх союзних республік.

Китай “поважає” незалежність пострадянських країн, − МЗС країни
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
Фото: EPA/UPG

Китай заявив, що “поважає” незалежність держав колишнього Радянського Союзу і що його позиція “незмінна”, пише Bloomberg.

Минулого тижня посол КНР у Франції Лу Шає заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві. Ця заява викликала хвилю гнівної критики у Європі, зокрема Естонії, Латвії та Литви.

“Китай поважає статус колишніх радянських республік як суверенних країн після розпаду Радянського Союзу”, − заявила речниця МЗС країни Мао Нін у понеділок.

Мао зазначила, що Китай розвинув “двосторонні відносини дружби та співпраці” з колишніми радянськими країнами після встановлення з ними дипломатичних відносин. Вона додала, що деякі засоби масової інформації “спотворюють” позицію Китаю щодо України, а країна підтримує Лу.

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Лу, схоже, суперечить офіційній позиції Китаю, який визнав незалежність країн Балтії 1991 року. Президент Сі Цзіньпін перед візитом до Казахстану минулого року заявив, що країни підтримують cуверенітет одне одної. Приблизно тоді ж він згадав про незалежність Узбекистану в іншій заяві.

Минулого тижня міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив у Шанхаї, що “Китай вважає захист авторитету Організації Об'єднаних Націй та підтримання повоєнного міжнародного порядку своїм священним обов'язком”. Він додав, що його країна зазнала “одну із найважчих втрат у світі” під час Другої світової війни.

Нагадаємо, майже 80 законодавців з усієї Європи надіслали відкритого листа міністерці закордонних справ Франції Катрін Колонні з проханням оголосити посла Китаю Лу Шає персоною нон грата. Вони заявляють, що його заяви порушують міжнародне право і повинні розглядатися як загроза безпеці європейських країн-партнерів Франції.

Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав висловлювання Лу неприйнятними.

Посол України у Франції Вадим Омельченко заявив, що такі заяви йдуть врозріз з позицією китайської столиці "щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН".

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