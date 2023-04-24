Китай “поважає” незалежність пострадянських країн, − МЗС країни

Водночас речниця міністерства Мао Нін заявила, що країна підтримує посла КНР у Франції Лу Шає, який озвучив скандальні заяви про суверенітет колишніх союзних республік.

Китай заявив, що “поважає” незалежність держав колишнього Радянського Союзу і що його позиція “незмінна”, пише Bloomberg.

Минулого тижня посол КНР у Франції Лу Шає заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві. Ця заява викликала хвилю гнівної критики у Європі, зокрема Естонії, Латвії та Литви.

“Китай поважає статус колишніх радянських республік як суверенних країн після розпаду Радянського Союзу”, − заявила речниця МЗС країни Мао Нін у понеділок.

Мао зазначила, що Китай розвинув “двосторонні відносини дружби та співпраці” з колишніми радянськими країнами після встановлення з ними дипломатичних відносин. Вона додала, що деякі засоби масової інформації “спотворюють” позицію Китаю щодо України, а країна підтримує Лу.

Лу, схоже, суперечить офіційній позиції Китаю, який визнав незалежність країн Балтії 1991 року. Президент Сі Цзіньпін перед візитом до Казахстану минулого року заявив, що країни підтримують cуверенітет одне одної. Приблизно тоді ж він згадав про незалежність Узбекистану в іншій заяві.

Минулого тижня міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив у Шанхаї, що “Китай вважає захист авторитету Організації Об'єднаних Націй та підтримання повоєнного міжнародного порядку своїм священним обов'язком”. Він додав, що його країна зазнала “одну із найважчих втрат у світі” під час Другої світової війни.

Нагадаємо, майже 80 законодавців з усієї Європи надіслали відкритого листа міністерці закордонних справ Франції Катрін Колонні з проханням оголосити посла Китаю Лу Шає персоною нон грата. Вони заявляють, що його заяви порушують міжнародне право і повинні розглядатися як загроза безпеці європейських країн-партнерів Франції.

Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав висловлювання Лу неприйнятними.

Посол України у Франції Вадим Омельченко заявив, що такі заяви йдуть врозріз з позицією китайської столиці "щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН".