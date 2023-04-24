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Білий дім роздратований ініціативами Макрона про мирні переговори без консультацій із союзниками, – Bloomberg

Також Вашингтону не сподобався візит Макрона до Пекіна, під час його він закликав Європу уникати втягнення в конфлікт між США і Китаєм через Тайвань. 

Білий дім роздратований ініціативами Макрона про мирні переговори без консультацій із союзниками, – Bloomberg
Фото: ЕРА/UPG

Білий дім несхвально поставився до озвучених президентом Франції Еммануелем Макроном ініціатив щодо мирних переговорів між Україною і РФ, які були зроблені без консультацій із союзниками. Про це пише Bloomberg із посиланням на слова знайомих із політикою адміністрації американського президента осіб.

Крім того, Вашингтону не сподобалося, що під час візиту до Пекіна Макрон закликав Європу уникати втягнення в конфлікт між США і Китаєм через Тайвань. 

Минулого тижня Джо Байден і Еммануель Макрон поговорили телефоном, і тон релізів після переговорів журналісти агентства розцінили як "крижаний". 

"Коли мова заходить про війну в Україні, люди, знайомі з думкою адміністрації Байдена, сказали, що Білий дім був роздратований тим, що, на їхню думку, Макрон займається фрілансом у делікатному дипломатичному питанні без консультацій із союзниками", – йдеться у матеріалі. 

Ці люди, які побажали залишитися анонімними, також зазначили, що Макрон не вперше пропонував план миру, а потім був змушений відступити. На їхню думку, очевидно, що китайці не хочуть використовувати свій вплив на Путіна, тому навряд чи цього разу Макрон зможе зробити щось краще.

На початку квітня Макрон перебував у Пекіні з триденним візитом. Він заявив, що Китай може відіграти значну роль у питанні російської війни в Україні. Президент закликав лідера КНР Сі Цзіньпіна "допомогти схаменутися" Росії та "посадити всіх за стіл переговорів".

Втім, за даними Politico, Макрону не вдалося переконати главу КНР Сі Цзіньпіна суттєво змінити позицію стосовно війни в Україні. Уже через кілька днів після візиту Макрон виступив із заявою, що зараз не час для переговорів між Україною і окупантами, і Китай це теж розуміє. За його словами, метою його діалогу з Китаєм є консолідація підходів щодо війни.

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