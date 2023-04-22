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Посол України у Франції звернув увагу китайського колеги на розбіжність його заяв щодо статусу Криму із позицією влади КНР

Посол Китаю у Франції вважає, що у питанні про те, кому належить Крим, “все не так просто”.

Посол України у Франції звернув увагу китайського колеги на розбіжність його заяв щодо статусу Криму із позицією влади КНР
Посол Китаю у Франції Лу Шайе
Фото: EPA/UPG

Посол України у Франції Вадим Омельченко відреагував на заяви посла Китаю в цій країні Лу Шайе (Lu Shaye) щодо Криму і статусу України у міжнародному праві.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Лу Шайе заявив у інтерв’ю, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни.

Також на запитання, чи вважає він Крим приналежним Україні, посол сказав, що "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що "це не так просто". 

Китайський дипломат також сказав, що Крим був "російським спочатку", але не уточнив, що мав на увазі під початком.

Зі свого боку, на ці заявив відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко. 

"Або є очевидні проблеми з географією. Або такі заяви йдуть врозріз з позицією китайської столиці "щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН… Тестове питання "Кому належить Крим?", як завжди, є показовим. Наступного разу добре було б розширити його питанням "Кому належить Владивосток?". Тут немає місця двозначності. Крим – це Україна", – написав Омельченко у Twitter.

Він додав, що "радянської імперії більше не існує, а історія рухається далі".

 

Нагадаємо, нещодавно міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала частину свого візиту до Китаю “більш ніж шокуючою”. Вона зауважила, що КНР стає дедалі більше репресивним всередині країни і агресивнішим зовні.

Раніше повідомлялось, що "вагнерівці" безуспішно просили зброю в Китаю. Про це свідчать секретні документи Міністерства оборони США, які потрапили в мережу.

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