Порошенко привіз техніку військовим під Бахмут

Експрезидент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко привіз бійцям 24-ї ОМБр імені короля Данила два БПЛА Poseidon, а також шини та генератори. Бригада зараз тримає позиції на Донеччині, у найгарячіших місцях, тож потужні безпілотники їй вкрай потрібні.

За словами Порошенка, у цієї моделі БПЛА більш потужна батарея, більш нове і якісне програмне забезпечення, це потужна, сучасна зброя. «Ця «пташка» дуже далеко літає, дуже далеко бачить, має унікальні системи щодо нічного бачення. І її так просто не зіб’єш, як «квадрік», – говорить п’ятий президент.

У бригаду також передадуть пункт управління на базі вантажівки DAF - «для того, щоб оператор, пілот, артилерист, розвідник, всі були всередині і всі мали можливість ефективно виконувати бойові завдання».

Генератори теж зараз потрібні на передньому краї, тому що є серйозні перебої з електропостачанням. А колеса – це взагалі розхідний матеріал для автівок, тому що на землі багато уламків. Військові кажуть – можна поїхати і одразу пробити чотири колеса.

Фактично «розхідниками» стали на фронті і самі автівки, особливо пікапи. Сергій Костинський, який воює під Бахмутом, розповідає – за місяць його батальйон втратив 45 пікапів. Вісім з них взагалі неможливо відновити. Тому два пікапи і вантажівка, які привіз Петро Порошенко, одразу відправляють у підрозділ на бойове завдання.

«Автомобілі – це наш інструмент війни, це наш інструмент оборони. Без цього ми не можемо бути мобільними. Ми не можемо довозити наших хлопців на позиції. Без цього ми не можемо вивозити поранених. Ці машини буквально вже завтра підуть в роботу. І це для нас велика допомога», – каже Костинський.

«Я щасливий тут бути серед своїх. Тут все чесніше, правильніше. Ми з цими хлопцями починали 24 лютого по обороні Києва. І сьогодні я опинився тут. Ми привезли техніку, бо батальйон в Бахмуті майже всю втратив», – говорить Порошенко.

«Ми будемо робити все можливе для того, щоб русня заплатила дуже високу ціну за кожного нашого друга, якого ми втратили. За Гліба Бабіча, за Юру Каракая, за Тараса Жеребецького. Ну а зараз – за Олега Барну. Вже немає просто сил терпіти, коли ця русня вибиває найкращих. І ми ще більше будемо працювати та підтримувати наших воїнів», – зазначив Петро Порошенко.

Він також закликав всіх, хто може, завтра прийти і попрощатись з Олегом Барною, який два дні тому загинув у бою на Донеччині.