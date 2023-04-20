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У Києві проходить Міжнародний саміт міст та регіонів

У ньому взяли участь, зокрема, Президент Володимир Зеленський і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

У Києві проходить Міжнародний саміт міст та регіонів
Фото: ОПУ

У Києві проходить Міжнародний саміт міст та регіонів, до якого долучилося понад 250 представників муніципалітетів з понад 50 країн світу, а також представники інституцій Європейського Союзу та Ради Європи.

Про це йдеться на порталі ініціативи "Децентралізація".

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У саміті взяли участь також голови українських громад, представники асоціацій органів місцевого самоврядування, очільники областей і районів, народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, міжнародних проєктів технічної допомоги.

Захід організував Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України спільно з Міністерством закордонних справ.

У саміті взяли участь Президент України Володимир Зеленський та генсек НАТО Єнс Столтенберг. Зеленський, зокрема, запросив партнерів "уже будувати прямі зв’язки з нашим Конгресом місцевих та регіональних влад і, відповідно, за допомогою Конгресу – з українськими громадами", щоб якнайшвидше "почати спільні дії, спільно будувати й нову систему захисту нашого з вами способу життя". 

Одним із результатів заходу стало підписання 11 документів про співпрацю. Зокрема, Україна та Європейський Союз підписали Угоду щодо участі України в Механізмі цивільного захисту.

Нагадаємо, 20 квітня Президент України зустрівся в Києві з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Той розпочав вій візит в Україну з відвідання деокупованих міст і громад.

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