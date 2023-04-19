Заступник голови МЗС Андрій Мельник провів переговори зі своїм американським колегою

Сьогодні, 19 квітня, заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник провів відеоконференцію із заступником державного секретаря США з питань Західної півкулі послом Брайаном Ніколсом.
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
Головною метою зустрічі було вироблення спільних підходів у взаємодії України та США задля пожвавлення зв’язків з державами Латинської Америки та Карибського басейну.
Зокрема, йшлося про зміцнення діалогу в регіоні між США та Україною у контексті протидії російській агресії.
Заступник держсекретаря США Брайан Ніколс запевнив у готовності надати практичне сприяння у поглибленні контактів України з латиноамериканськими державами.
Також Андрій Мельник запросив Брайана Ніколса відвідати з робочим візитом Київ.
Як раніше повідомлялось, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який перебуває з офіційним візитом у Кувейті, провів переговори з керівником Кувейтського фонду арабського економічного розвитку Валідом Аль-Бахаром.