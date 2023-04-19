Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
Одним «градом» убило чоловіка, сина, маму та собаку. Трагічна історія жительки Ізюма
Одним «градом» убило чоловіка, сина, маму та собаку. Трагічна історія жительки Ізюма
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
ГоловнаПолітика

Заступник голови МЗС Андрій Мельник провів переговори зі своїм американським колегою

Під час зустрічі обговорили вироблення спільних підходів у взаємодії України та США задля пожвавлення зв’язків з державами Латинської Америки та Карибського басейну.

Заступник голови МЗС Андрій Мельник провів переговори зі своїм американським колегою
Фото: Пресслужба МЗС

Сьогодні, 19 квітня, заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник провів відеоконференцію із заступником державного секретаря США з питань Західної півкулі послом Брайаном Ніколсом.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Головною метою зустрічі було вироблення спільних підходів у взаємодії України та США задля пожвавлення зв’язків з державами Латинської Америки та Карибського басейну.

Підписуйтесь на наш Google News

Зокрема, йшлося про зміцнення діалогу в регіоні між США та Україною у контексті протидії російській агресії.

Заступник держсекретаря США Брайан Ніколс запевнив у готовності надати практичне сприяння у поглибленні контактів України з латиноамериканськими державами.

Також Андрій Мельник запросив Брайана Ніколса відвідати з робочим візитом Київ.

Як раніше повідомлялось, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який перебуває з офіційним візитом у Кувейті, провів переговори з керівником Кувейтського фонду арабського економічного розвитку Валідом Аль-Бахаром.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies