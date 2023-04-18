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Кличко подякував меру Праги за новий пакет допомоги вартістю 25 мільйонів гривень

Гуманітарну допомогу отримають лікарні.

Кличко подякував меру Праги за новий пакет допомоги вартістю 25 мільйонів гривень
Фото: facebook/Vitaliy.Klychko

Українські лікарні отримають від чеської столиці гуманітарну допомогу на суму 25 мільйонів гривень. Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко за результатами переговорів з мером Праги  Богуславом Свободою.

«Нещодавно мерія чеської столиці оголосила про надання нової допомоги. Це - медичні засоби для киян: набори для вакцинації, захисні маски та костюми-комбінезони, респіратори, одноразові рукавички. Цю гуманітарну допомогу на суму понад 25 млн грн отримають столичні лікарні», - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що з перших днів повномасштабної війни Прага передала Києву 400 теплових гармат, 10 генераторів потужністю 6,3 кВт, а також 25 вантажних вагонів з гуманітарною допомогою - продовольством, засобами гігієни та медикаментами.

Віталій Кличко привітав чеського колегу з обранням та запросив відвідати Київ.

«Я підкреслив, що київська влада зацікавлена у розвитку чесько-українських відносин на всіх рівнях. У реалізації спільних проектів та програм, як з мерією Праги, так і бізнесом, громадськими організаціями Чехії. І що столична влада і надалі працюватиме в рамках Пакту вільних міст, до якого Київ долучився під час мого візиту до Праги 26 вересня 2022 року. Запросив свого колегу відвідати Київ на День Європи, який цього року відзначатимемо 20-21 травня», - заявив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, Пакт вільних міст - відкритий і прогресивний міський альянс, започаткований у 2019 році мерами Варшави, Будапешту, Праги та Братислави для підтримки та розвитку місцевої демократії і самоврядування.

79-річного Богуслава Свободу було обрано мером Праги 16 лютого 2023 року.

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