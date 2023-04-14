Кличко закликав киян бути вдома у Великодню ніч

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до мешканців столиці із закликом залишитися вдома у Великодню ніч.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Нагадую, що відзначення Великодніх свят цьогоріч відбувається в умовах воєнного стану. Мешканців столиці прошу залишитися вдома у Великодню ніч та надати перевагу трансляціям богослужінь із храмів. Пам’ятайте про комендантську годину, що діє із 00:00 до 05:00”, – сказав Кличко.

Мер нагадав, що столична влада звернулася до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових богослужінь. Також мерія попросила їх максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських телеканалах та через інтернет.

Раніше повідомлялось, що мешканці Києва зможуть прийти на службу до Великодня до початку комендантської години та пробути у церкві до її закінчення.