The Naked Room відкриває персональну виставку Катерини Лисовенко

Фото: The Naked Room

Після року роботи в країнах Європи, команда галереї The Naked Room повертається у Київ із власною програмою. Про це повідомила пресслужба галереї.

Повномасштабне вторгнення перервало програму, заплановану галереєю на 2022 рік; до цього часу простір галереї використовувався, зокрема, для виставок проєкту "Мистецтво воєнного стану. Архів", який проводило ГО “Музей сучасного мистецтва”.

19 квітня The Naked Room поновлює свою програму персональною виставкою Катерини Лисовенко “Гола кімната”.

“В The Naked Room я хочу створити кімнату — це повинна бути прозора, дуже незатишна кімната, яка ніби розчиняється на очах, кімната НЕ для людини. Нас усіх поєднує зараз нестабільність того, що можна назвати домом, невлаштованість життєвих умов, невідоме майбутнє наших домівок і нас самих. Війна робить і міста, і нас самих голими і прозорими. Це той спільний досвід, про який я даю собі як художниці право говорити”, - коментує художниця.

До повномасштабного вторгнення Катерина Лисовенко працювала з традицією монументального живопису як засобу спротиву та збереження пам’яті. Художниця часто звертається у своїй практиці до пропаганди як інструменту: її роботи 2020–2021 років супроводжувалися девізом "Пропаганда світу моєї мрії". З лютого 2022 року роботи Катерини коментують звірства війни, трансгресуючи засоби пропаганди.

Фото: facebook/Катерина Лисовенко Робота Катерини Лисовенко "Міграція лебедів"

Кураторки галереї Марія Ланько та Лізавета Герман розповідають про майбутню виставку: “Не випадково ми починаємо з персональної виставки Катерини Лисовенко. Саме її твори останнього року стали для нас візуальними свідоцтвами розпачу, руйнувань і воєнних злочинів та водночас спротиву, сили й витримки — всього того, що описує боротьбу українців із російським вторгненням. Виставка із назвою “Гола кімната” рано чи пізно мала з’явитися у програмі The Naked Room. Однак, саме ця назва, за всієї формальної подібності до назви галереї, має геть протилежні конотації. The Naked Room задумувалася нами у далекому 2018 році як простір із необробленими (буквально “голими”) стінами, які кидають виклик формату класичної галерейної виставки та провокують на експеримент. “Гола кімната” Катерини Лисовенко, натомість, відсилає до “голого життя”, яким вже понад рік живуть усі без винятку українці.“

Фото: The Naked Room Робота Катерини Лисовенко "З живого на Ахіллі лишилась тільки п'ятка"

Виставка "Гола кімната" працюватиме до 28 травня. За словами кураторок, на 2023 рік у галереї також заплановані персональні виставки Крістіни Мельник, Микити Кравцова, Саші Маслова, Дарії Кузьмич, Ксенії Білик та Єгора Анцигіна.

Нагадаємо, Мистецький арсенал відкриває виставку сучасного українського мистецтва «Форми присутності». Вона має підсумувати практики та досвіди художників за рік повномасштабної війни.