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У Києво-Печерській Лаврі після користування УПЦ МП історична будівля стала непридатною для користування, – Ткаченко

Комісія МКІП зафіксувала аварійний стан приміщення, непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування. 

У Києво-Печерській Лаврі після користування УПЦ МП історична будівля стала непридатною для користування, – Ткаченко
Фото: тг-канал Tkachenko.ua

За роки користування Московським патріархатом приміщенням Києво-Печерської Лаври памʼятка архітектури та містобудування місцевого значення перетворилася на непридатну для експлуатації. Йдеться про "Книжковий склад", зведений у XIX столітті.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко опублікував у Telegram фото цього приміщення. Він зазначив, що стан будівлі зафіксувала комісія міністерства з приймання-передачі майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", якій сьогодні вдалось продовжити роботу, хоча і з перешкодами. 

Фото: тг-канал Tkachenko.ua

"Понад 100 років корпус № 112 був невід’ємним елементом просторової композиції Києво-Печерської лаври, зразком громадсько-суспільної архітектури в стилі класицизму, проект якої виконаний відомим архітектором П.І. Спарро. УПЦ МП ж знадобилося всього кілька десятків, аби перетворити приміщення на те, що ви бачите на фото. Комісія МКІП зафіксувала аварійний стан приміщення, непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування. За результатами обстеження зруйнованого приміщення, фіксуємо заявою про злочин за ст. 298 ККУ «Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини»", – повідомив міністр.

Фото: тг-канал Tkachenko.ua

Фото: тг-канал Tkachenko.ua

Приміщення Книжкового складу опечатали представники Заповідника. Слідчі проводять всі необхідні процесуальні дії від огляду приміщення до показів свідків.

Нагадаємо, що УПЦ МП відмовлялася покидати приміщення Києво-Печерської Лаври, чинила опір та не пускала на територію Комісію. В результаті заповідник звернувся до суду. 

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