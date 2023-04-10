У США вийде перший офіційний реліз альбому ВВ “Танці” та книга про нього

22 квітня 2023 альбом “Танці” української групи Воплі Відоплясова вперше випустить на вінілі каліфонійський лейбл Org Music. Запис вийде лімітованим тиражем у 2000 копій. Три композиції з майбутнього релізу ( “Танці”, “Були Деньки” та “Політрок”) Org Music вже виклали у вільний доступ.

ВВ записали касету “Танці” у 1989 році за одну ніч; за задумом учасників гурту, це мала бути демо-версія, але шанувальники почали переписувати касету один в одного. Запис швидко набув статусу культового через драйвові панк-пісні, які висміювали життя в СРСР останніх років його існування, але офіційного релізу так і не відбулося.

У 2019 році американська музикознавиця, доцентка Каліфорнійського університету Марія Соневицька проводила дослідницьке інтерв’ю з колишнім басистом гурту ВВ Олександром Піпою; тоді ж вони віднайшли оригінальну сесійну стрічку, доріжки якої згодом заново звели на американській студії Infrasonic Sound.

Ендрю Россітер, голова лейблу Org Music, так прокоментував реліз альбому “Танці”: “Для мене було честю та хвилюванням працювати над першим офіційним релізом альбому “Танці” гурту “Воплі Відоплясова”. Коли я лише почув про альбом і познайомився з Марією Соневицькою, я відразу зрозумів, що це проект, яким потрібно поділитися зі світом. Це диво, що касети знайшлися, і що Марія змогла їх перевезти з Києва”.

Водночас із випуском релізу відбудеться презентація електронної версії англомовної книги Марії Соневицької “Танці” в рамках серії 33 ⅓ видавництва Bloomsbury. “Рок-н-рол, можливо, і не розвалив СРСР, але точно пробив його основи, - йдеться в передмові до книги. - Українські панк-музиканти київського андеграунду 1980-х адаптували ідеологію року, щоб підсвітити абсурд життя за пізнього СРСР, артикулювати нові способи бути українцями”.

Фото: bloomsbury.com

“Хоч до кінця року ще далеко, але я вже знаю, що “Танці” Марії Соневицької – безумовно, моя Книга 2023. Захоплююча історія про віху сучасної української рок-музики, ранній демо-запис “Воплів Відоплясова” – це розповідь про чотирьох молодих панків, які мали стати найважливішим гуртом перших десятиліть української незалежності. Це чудове дослідження, яке цікаво читати – я вважаю, як для тих, хто ніколи не чув про гурт, так і для таких людей, як я, чиє життя повністю змінилося завдяки цьому альбому”, - коментує Юрій Гуржи, єврейсько-український музикант, берлінський ді-джей та композитор, родом із Харкова.

Нагадаємо, 4 травня у Києві зіграють хіти українського фанку. Концерт супроводжуватиме перформанс Альберта Цукренка.