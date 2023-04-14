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Командування Сил ТрО перевіряє відео з мобілізованим, якого відправили воювати начебто без підготовки

Військові кажуть - за підтвердженою інформацією жодна дитина військовослужбовця, який фігурує у відео, офіційно не зареєстрована, а у свідоцтві про народження дітей він не зазначений як батько.

Командування Сил територіальної оборони ЗСУ призначило перевірку інформації, озвученої у відео, яке шириться соцмережами.

Як ідеться на фейсбук-сторінці командування, у ролику стверджується, що в один із підрозділів нібито направили мобілізованого без належної підготовки. Крім того, боєць – батько п'ятьох дітей. 

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У командуванні Сил ТрО наголосили, що військовослужбовці, отримавши мобілізаційне розпорядження у військкоматі, обов’язково проходять базову загальновійськову підготовку та фахову підготовку в навчальних центрах Сил ТрО ЗСУ. Залежно від стану здоров’я та повної або обмеженої придатності бійці можуть проходити підготовку в батальйонах резерву. 

"Всі випадки недотримання порядку відпрацювання програми підготовки військовослужбовців уважно вивчаються Командуванням Сил ТрО ЗСУ та вживаються заходи щодо їх недопущення. Для того, щоб отримати консультацію з приводу належної підготовки або повідомити про випадки порушень процедури підготовки, можна звернутись на гарячу лінію Командування Сил ТРО за номером 0 800 507 028. Всі звернення будуть розглянуті", - наголосили військові.

У командуванні додали, що за підтвердженою інформацією жодна дитина військовослужбовця, який фігурує у відео, офіційно не зареєстрована, а у свідоцтві про народження дітей він не зазначений як батько, опікунство теж не оформлено.

"Наголошуємо, мобілізація багатодітних батьків може відбуватись виключно за згодою, особи, яку мобілізують. Відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків надається за умови надання документів, що підтверджують утримання трьох або більше дітей віком до 18 років", - йдеться у повідомленні.

Командування Сил ТрО закликало в разі проблем, з якими стикаються військовослужбовці, звертатися на "гарячу лінію" Міністерства оборони 0 800 500 442.

Нагадаємо, в лютому Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону порушила кримінальну справу щодо загибелі військовослужбовця з Тернополя Богдана Покітка. Рідні заявили, що його відправили на передову без відповідної підготовки, тому це призвело до блискавичної загибелі призовника. 

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