Міноборони заявило, що забезпечило українських військових літньою формою на 76%

Ще 244 тисячі комплектів знаходяться на Об‘єднаних центрах забезпечення, а 280,9 тисяч комплектів надійдуть від промисловості до кінця квітня.

Міністерство оборони України проводить заходи із забезпечення літньою формою військовослужбовців ЗСУ.

Як повідомили в пресслужбі відомства, станом на 10 квітня потреба у костюмах літніх польових на речових складах забезпечена вже на 76%.

"Ще 244 тисячі комплектів знаходяться на Об‘єднаних центрах забезпечення і ще 280,9 тисяч комплектів надійде від промисловості до кінця квітня. Тобто загальна забезпеченість - виконана на 100%. Навіть формується резерв. Втім, треба завжди враховувати питання розподілу і логістики у військах", - зазначили в Міноборони.

Також відомство пояснило, як налагодило процес забезпечення літньою формою.

Спершу Міноборони залучає до співпраці українських постачальників одягу, аби забезпечити військовослужбовців літньою формою одягу високої якості. Тоді відбувається укладення договорів, і у відомстві запевнили, що процес "йде повноцінно і планово".

"Так, це не простий і тривалий процес, який має ряд нюансів і окремі предмети речового майна літньої номенклатури можуть надходити від Сил логістики до речових складів із затримкою. Питання в безпечному транспортуванні. Але всі елементи комплекту надійдуть. Потреби військових не ігноруються", - зауважили в міністерстві.

Міноборони також наголосило, що речові склади Збройних Сил України мають достатньо запасів літньої форми і критична потреба відсутня.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині під час аудиту виявили порушення у закупівлі зимової форми для територіальної оборони.