Чин похорону за Олегом Корнаєм, Володимиром Галабудьом та Андрієм Довганем відбувся у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла.

14 квітня Львів попрощався з трьома героями, які загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Чин похорону за Олегом Корнаєм, Володимиром Галабудьом та Андрієм Довганем пройшов о 12.00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла. Поховали полеглих бійців на військовому цвинтарі Личаківського кладовища.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Фото: Іван Станіславський Олег Корнай

Олег Корнай народився 9 листопада 2011 року у Львові. Здобув вищу освіту на факультеті журналістики в Українській академії друкарства. Активно займався бігом та захоплювався історією. Після початку повномасштабного вторгнення російської федерації вважав своїм обов‘язком стати на захист Батьківщини. Боровся проти російських окупантів у лавах 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі» 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув 9 квітня 2023 року.

Фото: Іван Станіславський Володимир Галабудьо

Володимир Галабудьо народився 30 липня 1982 року у Львові. В мирний час працював будівельником. Брав активну участь у подіях Помаранчевої революції. Вільно володів англійською мовою. З початком повномасштабного вторгнення російської федерації став на захист Батьківщини від російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та незалежність держави у лавах 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Загинув 9 квітня 2023 року. У Володимира Галабудя залишилися мама, сестра, брат та племінники.

Фото: Іван Станіславський Андрій Довгань

Андрій Довгань народився 22 листопада 1973 року у селі Староварварівка Донецької області. Закінчив військове училище. Працював у галузі сільського господарства та у транспортній сфері. Любив тварин, був дуже добрим, турботливим та чуйним. У червні 2022 року добровольцем пішов на війну. Виконував бойові завдання у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув 9 квітня 2023 року. У Андрія Довганя залишились син та донька.

Нагадаємо, днями у Львові провели в останню путь Євгена Гулевича, який загинув під Бахмутом.