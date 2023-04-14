Заарештовано активи екснардепа Вадима Новінського, який підозрюється в пособництві Росії
Заарештовано активи екснардепа Вадима Новінського, який підозрюється в пособництві Росії
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
На Миколаївщині в ДТП загинув батько генерала Марченка
На Миколаївщині в ДТП загинув батько генерала Марченка
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Росія публікує відео страт українських військовополонених, щоб власні солдати не здавалися в полон, – ГУР
Росія публікує відео страт українських військовополонених, щоб власні солдати не здавалися в полон, – ГУР
Урятуватися з Маріуполя. Ці рани надто глибокі
Урятуватися з Маріуполя. Ці рани надто глибокі
Цивільна дружина одного з керівників митниці перевезла через кордон $760 тисяч готівкою
Цивільна дружина одного з керівників митниці перевезла через кордон $760 тисяч готівкою
ГоловнаСуспільствоВійна

У Львові провели в останню путь трьох героїв, які віддали свої життя за Україну

Чин похорону за Олегом Корнаєм, Володимиром Галабудьом та Андрієм Довганем відбувся  у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла.

У Львові провели в останню путь трьох героїв, які віддали свої життя за Україну
Фото: Іван Станіславський

14 квітня Львів попрощався з трьома героями, які загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Чин похорону за Олегом Корнаєм, Володимиром Галабудьом та Андрієм Довганем пройшов о 12.00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла. Поховали полеглих бійців на військовому цвинтарі Личаківського кладовища.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Підписуйтесь на наш Google News

Олег Корнай
Фото: Іван Станіславський
Олег Корнай

Олег Корнай народився 9 листопада 2011 року у Львові. Здобув вищу освіту на факультеті журналістики в Українській академії друкарства. Активно займався бігом та захоплювався історією. Після початку повномасштабного вторгнення російської федерації вважав своїм обов‘язком стати на захист Батьківщини. Боровся проти російських окупантів у лавах 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі» 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув 9 квітня 2023 року.

Володимир Галабудьо
Фото: Іван Станіславський
Володимир Галабудьо

Володимир Галабудьо народився 30 липня 1982 року у Львові. В мирний час працював будівельником. Брав активну участь у подіях Помаранчевої революції. Вільно володів англійською мовою. З початком повномасштабного вторгнення російської федерації став на захист Батьківщини від російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та незалежність держави у лавах 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Загинув 9 квітня 2023 року.  У Володимира Галабудя залишилися мама, сестра, брат та племінники.

Андрій Довгань
Фото: Іван Станіславський
Андрій Довгань

Андрій Довгань народився 22 листопада 1973 року у селі Староварварівка Донецької області. Закінчив військове училище. Працював у галузі сільського господарства та у транспортній сфері. Любив тварин, був дуже добрим, турботливим та чуйним. У червні 2022 року добровольцем пішов на війну. Виконував бойові завдання у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув 9 квітня 2023 року. У Андрія Довганя залишились син та донька.

Нагадаємо, днями у Львові провели в останню путь Євгена Гулевича, який загинув під Бахмутом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies