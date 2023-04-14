Росія завдала протягом доби 19 ракетних і 6 авіаударів по Україні, - Генштаб

Протягом доби окупаційні війська завдали 6 авіаційних та 19 ракетних ударів по Україні, 13 із них - із ЗРК С-300 по Слов’янську та Краматорську. Також ворог здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Рашисти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом доби було українські захисники близько 40 атак противника.

Авіація Сил оборони за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також одну ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

За інформацією командування, ситуація на фронті станом на 18.00 14 квітня така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі. Протягом доби російські окупанти обстріляли населені пункти Галаганівка Чернігівської області; Студенок, Рівне, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Козача Лопань, Токарівка, Малі Проходи, Стрілеча, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Землянки на Харківщині;

ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі. Протягом доби російські окупанти обстріляли населені пункти Галаганівка Чернігівської області; Студенок, Рівне, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Козача Лопань, Токарівка, Малі Проходи, Стрілеча, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Землянки на Харківщині; на Куп’янському ворожих обстрілів зазнали Строївка, Дворічанське, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кіндрашівка, Масютівка, Табаївка та Берестове Харківської області;

на Лиманському протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви та неподалік Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Спірне Донецької області;

протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви та неподалік Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Спірне Донецької області; на Бахмутському загарбники продовжують вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. Підрозділи Сил оборони відбили близько 15 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області;

загарбники продовжують вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. Підрозділи Сил оборони відбили близько 15 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському противник вів наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області;

противник вів наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області; на Мар’їнському протягом доби рашисти вели безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де підрозділи сил оборони України відбили близько 15 атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Побєда та Новомихайлівка Донецької області;

протягом доби рашисти вели безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де підрозділи сил оборони України відбили близько 15 атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Побєда та Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському протягом доби окупанти наступальних дій не проводили. Здійснили обстріли населених пунктів Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Вугледар Донецької області;

протягом доби окупанти наступальних дій не проводили. Здійснили обстріли населених пунктів Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Вугледар Донецької області; на Запорізькому та Херсонському противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Новоберислав, Козацьке, Іванівка, Микільське, Дніпровське Херсонської області та Херсон.

Нагадаємо, станом на вечір 14 квітня було відомо про одну загиблу людину і 5 поранених у Слов'янську.

Того ж дня російська авіація обстріляла підприємство на Чернігівщині, є потерпілий працівник.