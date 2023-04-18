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У Франції колишнього топчиновника перевірять щодо роботи на інтереси Росії

На батьківщині виникли питання щодо отримання Морісом Леруа громадянства РФ і посади в російській держкомпанії.

У Франції колишнього топчиновника перевірять щодо роботи на інтереси Росії
Моріс Леруа
Фото: EPA/UPG

Французького політика, міністра у справах міст (2010-2012), а нині заступника генерального директора  з міжнародних зв'язків та перспективних об'єктів російської АТ “Мосінжпроект” (100% акцій належать міській владі Москви) Моріса Леруа (Maurice Leroy) на батьківщині перевірять щодо можливого втручання у внутрішні справи країни в інтересах Росії. 

Про це повідомляє французьке видання La Lettre A.  

Цим питанням зараз займається Комісія Національних зборів. 

Зокрема, йдеться про можливе використанням політиком зв'язків у Франції на користь РФ. Крім того, йдеться про його відносини з французькими проросійськими ЗМІ. 

Також питання викликає отримання громадянства РФ і посади в російській держкомпанії.

Сам Леруа запевняє, що ніколи не використовув свої зв’язки для просування російських інтересів. Зокрема, у справі згадується ім’я колишнього президента країни Ніколя Саркозі

Щодо отримання громадянства РФ, французький політик каже, що сам був здивований цим. При цьому він стверджує, що компанія, в якій він працює, не є державною, хоча відкриті дані свідчать про протилежне. 

Журналісти звернули увагу, що Леруа поширив пост російського посольства у Франції за кілька днів до вторгнення РФ в Україну про “дезінформацію” щодо планів Росії напасти на сусідню державу. 

Нагадаємо, в минулому місяці в Польщі затримали вже 9 підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами. Вони готували диверсії на замовлення російської розвідки, аби паралізувати постачання озброєння в Україну.

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