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Зеленський і Макрон поспілкувалися про ситуацію на фронті

Лідери обговорили також підготовку до Вільнюського саміту НАТО.

Зеленський і Макрон поспілкувалися про ситуацію на фронті
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. 

Про це Зеленський написав у Facebook.

"Висловив вдячність за засудження жахливої, нелюдської страти українського воїна російськими воєнними злочинцям. Обговорили підсумки нещодавнього візиту Президента Макрона до Китаю. Розповів про ситуацію на фронті та подальші наміри зі звільнення всіх наших територій. Відзначив намір Франції ще більше посилити важливу підтримку України на полі бою", - написав президент.

За словами Зеленського під час розмови також обговорили підготовку до Вільнюського саміту НАТО в липні цього року та гарантій безпеки для України. Окремо приділили увагу реалізації української формули миру.

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Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Європа повинна зменшити свою залежність від Сполучених Штатів і уникнути втягування в конфронтацію між Китаєм і США щодо Тайваню.

Під час візиту президенту Франції не вдалося переконати главу КНР суттєво змінити позицію стосовно війни в Україні. Однак, Сі дав зрозуміти, що готовий зателефонувати до президента України Володимира Зеленського "у свій час".

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