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Зеленський запровадив санкції щодо 438 осіб, серед них - донька Шойгу

Також санкції застосовані щодо міністра спорту Білорусі Сергія Ковальчука, російського фігуриста Іллі Авербуха та гімнастки Світлани Хоркіної, українського підприємця Сергія Гаврильчука.

Зеленський запровадив санкції щодо 438 осіб, серед них - донька Шойгу
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський своїми указами увів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів до 438 фізичних осіб та 254 юридичних.

Відповідні документи оприлюднені на сайті глави держави.

Так, згідно з указом №227/2023, президент увів у дію рішення про застосування та внесення змін до персональних санкцій стосовно 351 фізичної особи — громадян РФ, зокрема науковців і підприємців, та 254 юридичних осіб, серед яких — товариства з обмеженою відповідальністю "Газпромнафта-цифрові рішення", "РТ-Інвест транспортні системи" та "Група компаній "Іннотех", акціонерні товариства "Ікс-Холдинг" і "Софтлайн трейд".

Указом №228/2023 президент увів у дію рішення про застосування персональних санкцій до 87 фізичних осіб — громадян Росії, Білорусі та України.

Зокрема, санкції застосовані до доньки міністра оборони РФ Ксенії Шойгу, міністра спорту і туризму республіки Білорусь Сергія Ковальчука, російського фігуриста Іллі Авербуха та гімнастки Світлани Хоркіної, українського підприємця Сергія Гаврильчука.

Кабінету Міністрів разом з СБУ й Національним банком України доручено забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності персональних санкцій, Міністерству закордонних справ поінформувати про застосування санкцій компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки й інших держав. Укази набувають чинності з дня їх опублікування.

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Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 1 квітня ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб. До списку потрапили українці та понад 200 росіян. Загалом санкції введені проти 273 людей і 380 юридичних осіб. Зокрема, президент увів санкції проти експрезидента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва. Санкції запроваджуються на 10 років. 

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