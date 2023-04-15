Зеленський запровадив санкції щодо 438 осіб, серед них - донька Шойгу

Президент Володимир Зеленський своїми указами увів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів до 438 фізичних осіб та 254 юридичних.

Відповідні документи оприлюднені на сайті глави держави.

Так, згідно з указом №227/2023, президент увів у дію рішення про застосування та внесення змін до персональних санкцій стосовно 351 фізичної особи — громадян РФ, зокрема науковців і підприємців, та 254 юридичних осіб, серед яких — товариства з обмеженою відповідальністю "Газпромнафта-цифрові рішення", "РТ-Інвест транспортні системи" та "Група компаній "Іннотех", акціонерні товариства "Ікс-Холдинг" і "Софтлайн трейд".

Указом №228/2023 президент увів у дію рішення про застосування персональних санкцій до 87 фізичних осіб — громадян Росії, Білорусі та України.

Зокрема, санкції застосовані до доньки міністра оборони РФ Ксенії Шойгу, міністра спорту і туризму республіки Білорусь Сергія Ковальчука, російського фігуриста Іллі Авербуха та гімнастки Світлани Хоркіної, українського підприємця Сергія Гаврильчука.

Кабінету Міністрів разом з СБУ й Національним банком України доручено забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності персональних санкцій, Міністерству закордонних справ поінформувати про застосування санкцій компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки й інших держав. Укази набувають чинності з дня їх опублікування.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 1 квітня ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб. До списку потрапили українці та понад 200 росіян. Загалом санкції введені проти 273 людей і 380 юридичних осіб. Зокрема, президент увів санкції проти експрезидента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва. Санкції запроваджуються на 10 років.