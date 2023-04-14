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Президент Литви ветував закон про санкції щодо громадян Росії та Білорусі - пропонує однакові обмеження для всіх

Також Науседа пропонує закріпити в законі про обмежувальні заходи правовий механізм, який спростив би процедуру анулювання вже виданих національних віз та дозволів на тимчасове або постійне проживання.

Президент Литви ветував закон про санкції щодо громадян Росії та Білорусі - пропонує однакові обмеження для всіх
Фото: Іван Станіславський

Президент Литовської Республіки Ґітанас Науседа повернув до Сейму на розгляд закон, який встановлює сім різних обмежувальних заходів для громадян РФ Білорусі.

Про це йдеться на сайті литовського президента.

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Так, 4 з обмежувальних заходів депутати пропонували застосовувати як до росіян, так і до білорусів, а 3 – лише до громадян Росії. 

"Президент підтримує мету закону про застосування обмежувальних заходів до громадян Росії та Білорусі у зв'язку з військовою агресією, здійсненою цими державами проти України, але зазначає, що немає підстав встановлювати різне правове регулювання для громадян двох країн... і пропонує застосувати однакові обмежувальні заходи", - зазначено на сайті.

На думку Науседи, Литва має послідовно дотримуватися своєї принципової позиції, що і Росія, і Білорусь є державами-агресорами щодо України.

"У Литві чудово розуміють, що війна проти України, яку Росія другий рік веде разом зі своїм союзником Білоруссю, настільки зблизила двох агресорів, що вони обоє становлять загрозу не лише для своїх сусідів, регіону, а й усієї Європи... Відомо, що в обох цих країнах досі є люди, які не підтримують і навіть не виступають проти режимів, які вчиняють військові злочини, двері для них завжди були і будуть відчинені. Проте з погляду національної безпеки Литви немає підстав для різної оцінки громадян Білорусі та Росії", – сказав президент Литви.

Науседа пропонує Сейму повністю застосувати всі сім різних обмежувальних заходів до громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Крім того, президент Литви також пропонує закріпити в законі про обмежувальні заходи правовий механізм, який спростив би процедуру анулювання вже виданих національних віз та дозволів на тимчасове або постійне проживання, а також полегшив депортацію осіб, які порушили законодавство про міжнародні санкції або обмежувальні заходи.

Нагадаємо, Норвегія бойкотуватиме змагання та чемпіонати за участі російських чи білоруських фехтувальників.

Тим часом Європейський Союз запровадить 11-ий пакет санкцій проти Росії та спробує придушити спроби уникнути економічних санкцій, запроваджених після її повномасштабного вторгнення в Україну. Як повідомила комісар ЄС з фінансових питань, санкційний пакет уже готовий.

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