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До Польщі прибули вісім обіцяних Канадою танків Leopard 2 для України

Міністерка оборони Канади заявила, що її країна продовжить підтримувати нашу державу.

До Польщі прибули вісім обіцяних Канадою танків Leopard 2 для України
Фото: Twitter/ Anita Anand

До Польщі прибули вісім танків Leopard 2 від Канади, які має отримати Україна.

Про це у своєму твітері повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну і надавати українцям інструменти, необхідні для боротьби та перемоги у цій війні", - наголосила Ананд.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якої сторони обговорили безпекові потреби України.

Днями Канада оголосила про додаткову військову допомогу нашій державі - передала 21 тисячу гвинтівок і 2,4 мільйона набоїв.

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