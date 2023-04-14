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Конституційна рада Франції визнала скандальну пенсійну реформу Макрона законною

Уряд заявив, що реформу реалізують із 1 вересня, як і планувалося.

Конституційна рада Франції визнала скандальну пенсійну реформу Макрона законною
Фото: EPA/UPG

Конституційна рада Франції визнала скандальну пенсійну реформу Макрона конституційною, повідомляє Reuters.

Рада заявила, що дії французького уряду відповідають конституції, і схвалила підвищення пенсійного віку, при цьому скасувавши лише другорядні заходи, спрямовані на підвищення зайнятості працівників літнього віку на тій підставі, що вони не підпадають під дію законодавства.

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Також рада відхилила пропозицію опозиції провести референдум щодо пенсійної реформи.

Президент Еммануель Макрон та його уряд сподіваються, що такий результат стане на заваді подальшим протестам під керівництвом профспілок. Уряд, до речі, заявив, що пенсійну реформу реалізують із 1 вересня, як і планувалося.

Однак профспілки та опозиція попередили, що не відступлять.

Коли Конституційна рада оголосила про своє рішення, протестувальники перебували біля паризької мерії. 

Політичні оглядачі кажуть, що поширення невдоволення цією реформою може мати довгострокові наслідки, зокрема, можливе посилення позицій ультраправих.

До речі, лідерка ультраправих Марін Ле Пен написала у твіттері, що"політичну долю пенсійної реформи не вирішено" і закликала виборців підтримати тих, хто виступає проти неї, на наступних виборах.

Нагадаємо, експерти та урядові джерела вважали малоймовірним скасування Конституційною радою пенсійної реформи.

Напередодні у Франції пройшов уже 12-й загальнонаціональний протест проти пенсійної реформи.

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