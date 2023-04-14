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“Ми не робитимемо нічого, щоб підлити олії у вогонь”, − міністр закордонних справ Китаю про війну в Україні

Цінь Ган зустрівся зі своєю німецькою колегою під час її першого візиту до КНР. Анналена Бербок закликала країну вплинути на РФ, аби та припинила війну в Україні.

“Ми не робитимемо нічого, щоб підлити олії у вогонь”, − міністр закордонних справ Китаю про війну в Україні
Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого першого візиту у Китай закликала країну вплинути на Росію, аби припинити війну в Україні.

Про це пише CNN.

Під час пресконференції зі своїм китайським колегою Цінь Ганом Бербок заявила, що жодна країна не має більшого впливу на Росію, ніж Китай. Про це, за її словами, свідчить нещодавній візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви, де він зустрівся з Володимиром Путіним. 

“Так само, як Китай був посередником між Іраном і Саудівською Аравією, ми хочемо, щоб Китай використовував цей вплив, щоб спонукати Росію припинити війну в Україні”, − заявила міністерка.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок
Фото: EPA/UPG
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

У відповідь Цінь Ган заявив, що позиція Пекіна − це сприяння мирним переговорам і "відмова від надання летальної зброї та зброї подвійного призначення всім зацікавленим сторонам у війні в Україні”.

“Роль Китаю в українському питанні, наша пропозиція, зводиться до одного: переконувати і сприяти переговорам, і ми не робитимемо нічого, щоб підлити олії у вогонь”,− цитує його BBC.

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Нагадаємо, як пише Politico, під час візиту до Китаю минулого тижня президенту Франції Еммануелю Макрону не вдалося переконати главу КНР Сі Цзіньпіна суттєво змінити позицію стосовно війни в Україні.

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