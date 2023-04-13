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Голову центробанку Словаччини оштрафували на 100 тисяч євро за корупцію

Спеціальний кримінальний суд засудив Петера Казимира на два роки умовно. Якщо він не сплатить штраф, то повинен буде сісти у в’язницю.

Голову центробанку Словаччини оштрафували на 100 тисяч євро за корупцію
Фото: zemavek.sk

Керівника центрального банку Словаччини Петера Казимира оштрафували на 100 тисяч євро за корупцію, тепер йому загрожує судовий процес.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Спеціальний кримінальний суд  засудив Казимира на два роки позбавлення волі умовно. Якщо він не сплатить штраф, то повинен буде сісти у в’язницю.

Вирок винесли без судового розгляду, і незабаром після цього державна прокуратура подала апеляцію, відправивши справу назад до суду. Казимир також може подати апеляцію.

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Казимира звинувачують у передачі хабара у розмірі 48 тисяч євро голові податкової служби у зв'язку з податковим розслідуванням діяльності приватних компаній. Подробиці справи не повідомляють, оскільки судового розгляду не було.

Казимир заперечує будь-які правопорушення зі свого боку.

Президентка Зузана Чапутова заявила, що Казимиру "слід подумати про відставку". А прем'єр-міністр Едуард Гегер назвав неприйнятним, щоб той і надалі очолював центральний банк.

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