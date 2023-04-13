Зведена група інструкторів із Норвегії Forsvaret у складі місії з навчання українських військових у Польщі навчають військовослужбовців Збройних Сил України керувати танками Leopard 2.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що військових навчають будувати танкові перешкоди, а також їх проривати.

"Ми тут невелика група інструкторів, яка складається з людей з усіх Сухопутних військ ЗС Норвегії. За плечима танкових інструкторів десятирічний досвід роботи з танками. У нас є інструктори з броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer, які вміють як ремонтувати, так і керувати ними. У нас працюють інструктори і техніки з інженерної бронетехніки з багаторічним досвідом. Тож я можу сказати, що ми маємо найкращих із найкращих, щоб забезпечити це навчання", - розповів очільник групи інструкторів Томас.

Фото: Forsvaret

Він наголосив, що кожен, хто проходить навчання, приносить із собою певний бойовий досвід. Інструктори також відзначають, українці швидко навчаються.

"Деякі стали частиною української армії ще в 2014 році. Вони записалися після вторгнення в Крим і зараз перебувають в Польщі, де проходять перекваліфікацію. Інші вступили до лав ЗС України, коли почалоося широкомасштабна війна минулого року, і мають із собою рік досвіду роботи з бойовою системою та великий бойовий досвід з передової. – каже Томас.

Фото: Forsvaret

Нагадаємо, раніше Іспанія підтвердила, що перші шість танків Leopard будуть в Україні до кінця квітня.

Загалом країни НАТО мають намір передати Україні шість батальйонів з "Леопардів".