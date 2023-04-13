В Раду внесли проєкт постанови, що блокує підписання закону про доплати військовим
В Раду внесли проєкт постанови, що блокує підписання закону про доплати військовим
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Росія публікує відео страт українських військовополонених, щоб власні солдати не здавалися в полон, – ГУР
Росія публікує відео страт українських військовополонених, щоб власні солдати не здавалися в полон, – ГУР
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Реформувати пекло: парламент розпочав реформу ВЛК
Реформувати пекло: парламент розпочав реформу ВЛК
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
Пентагонлікс. Що відомо про найбільший за десятиріччя витік секретної інформації США
Пентагонлікс. Що відомо про найбільший за десятиріччя витік секретної інформації США
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
ГоловнаСвіт

​Маневри на "Леопардах": Генштаб показав, як українські захисники навчаються в Польщі

Маневри на "Леопардах": Генштаб показав, як українські захисники навчаються в Польщі

​Маневри на "Леопардах": Генштаб показав, як українські захисники навчаються в Польщі
Фото: Forsvaret

Зведена група інструкторів із Норвегії Forsvaret у складі місії з навчання українських військових у Польщі навчають військовослужбовців Збройних Сил України керувати танками Leopard 2.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що військових навчають будувати танкові перешкоди, а також їх проривати.

"Ми тут невелика група інструкторів, яка складається з людей з усіх Сухопутних військ ЗС Норвегії. За плечима танкових інструкторів десятирічний досвід роботи з танками. У нас є інструктори з броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer, які вміють як ремонтувати, так і керувати ними. У нас працюють інструктори і техніки з інженерної бронетехніки з багаторічним досвідом. Тож я можу сказати, що ми маємо найкращих із найкращих, щоб забезпечити це навчання", - розповів очільник групи інструкторів Томас.

Фото: Forsvaret

Він наголосив, що кожен, хто проходить навчання, приносить із собою певний бойовий досвід. Інструктори також відзначають, українці швидко навчаються.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Деякі стали частиною української армії ще в 2014 році. Вони записалися після вторгнення в Крим і зараз перебувають в Польщі, де проходять перекваліфікацію. Інші вступили до лав ЗС України, коли почалоося широкомасштабна війна минулого року, і мають із собою рік досвіду роботи з бойовою системою та великий бойовий досвід з передової. – каже Томас.

Фото: Forsvaret

Нагадаємо, раніше Іспанія підтвердила, що перші шість танків Leopard будуть в Україні до кінця квітня.

Загалом країни НАТО мають намір передати Україні шість батальйонів з "Леопардів".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies