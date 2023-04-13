Лідера молдовської партії “Шор” Ілана Шора засудили до 15 років в'язниці

Апеляційна палата залишила в силі вирок лідерові молдовської партії “Шор” Ілану Шору. Його засудили до 15 років в'язниці та конфіскації майна на 5 млрд леїв.

Про це повідомляє NewsMaker.

Голова парламентської юридичної комісії, депутат парламенту Молдови від партії “Дія та солідарність” Олеся Стамате не уточнила, про яку справу проти Шора йдеться.

Втім, вона зауважила, що рішення Апеляційної палати остаточне.

“Де б він не відбував покарання, в Ізраїлі чи Молдові, все заарештоване майно тепер конфіскують на користь держави”, - написала Стамате.

Депутатка уточнила, що йдеться лише про одну справу проти Шора, і судам ще доведеться ухвалити рішення з інших.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду закликала громадян зібратися 21 травня на площі у центрі Кишинева і підтримати європейську інтеграцію країни.