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Лідера молдовської партії “Шор” Ілана Шора засудили до 15 років в'язниці

Також суд вирішив конфіскувати майно Шора.

Лідера молдовської партії “Шор” Ілана Шора засудили до 15 років в'язниці
Фото: EPA/UPG

Апеляційна палата залишила в силі вирок лідерові молдовської партії “Шор” Ілану Шору. Його засудили до 15 років в'язниці та конфіскації майна на 5 млрд леїв.

Про це повідомляє NewsMaker.

Голова парламентської юридичної комісії, депутат парламенту Молдови від партії “Дія та солідарність” Олеся Стамате не уточнила, про яку справу проти Шора йдеться. 

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Втім, вона зауважила, що рішення Апеляційної палати остаточне. 

“Де б він не відбував покарання, в Ізраїлі чи Молдові, все заарештоване майно тепер конфіскують на користь держави”, - написала Стамате. 

Депутатка уточнила, що йдеться лише про одну справу проти Шора, і судам ще доведеться ухвалити рішення з інших.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду закликала громадян зібратися 21 травня на площі у центрі Кишинева і підтримати європейську інтеграцію країни.

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