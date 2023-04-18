Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче працювати з профспілками, аби внести зміни до трудового законодавства.

Про це пише Bloomberg.

Таким чином він хоче залишити у минулому свою суперечливу пенсійну реформу, яка викликала широкі протести та підірвала його популярність, зазначає видання.

Уряд внесе пропозиції 14 липня до національного свята Дня взяття Бастилії.

У своїй промові на телебаченні Макрон дав собі 100 днів на перезавантаження президентства. “У нас попереду 100 днів охолодження, єдності, амбіцій та дій на службі Франції”, − сказав він.

Президент країни планує звернутися до всіх сторін – мерів, посадовців, профспілок, повторивши минулі обіцянки змінити його низхідний стиль правління.

Макрон має намір обговорити також рівень заробітної плати та те, як підвищити зайнятість серед людей похилого віку.

Серед інших пріоритетів – реформування служби невідкладної допомоги в лікарнях до 2024 року, а також боротьба з нелегальною імміграцією, шахрайством із соціальними виплатами та правопорушенням. Це пропозиції, які зазвичай подобаються правим партіям.

Як пише aa.com.tr, одразу після промови Макрона у містах Франції зібралися імпровізовані протести, зокрема у Парижі, Марселі і Бордо. У столиці люди били у каструлі та сковорідки, інші підпалювали смітники та електровелосипеди.

На мітинги зібралися тисячі людей. Паризька поліція нарахувала 2000 протестувальників, для їх розгону поліція застосувала сльозогінний газ.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Зазначимо, президент Франції підписав закон про непопулярну пенсійну реформу пізно ввечері в п'ятницю після того, як Конституційна рада Франції схвалила основні елементи законопроєкту. Профспілки звинуватили президента у виявленні неповаги до працівників та закликали до ще одного великого дня протестів у День праці 1 травня.