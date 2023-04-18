Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче працювати з профспілками, аби внести зміни до трудового законодавства.
Про це пише Bloomberg.
Таким чином він хоче залишити у минулому свою суперечливу пенсійну реформу, яка викликала широкі протести та підірвала його популярність, зазначає видання.
Уряд внесе пропозиції 14 липня до національного свята Дня взяття Бастилії.
У своїй промові на телебаченні Макрон дав собі 100 днів на перезавантаження президентства. “У нас попереду 100 днів охолодження, єдності, амбіцій та дій на службі Франції”, − сказав він.
Adresse aux Français. https://t.co/7XrgDg8zHV— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 17, 2023
Президент країни планує звернутися до всіх сторін – мерів, посадовців, профспілок, повторивши минулі обіцянки змінити його низхідний стиль правління.
Макрон має намір обговорити також рівень заробітної плати та те, як підвищити зайнятість серед людей похилого віку.
Серед інших пріоритетів – реформування служби невідкладної допомоги в лікарнях до 2024 року, а також боротьба з нелегальною імміграцією, шахрайством із соціальними виплатами та правопорушенням. Це пропозиції, які зазвичай подобаються правим партіям.
Як пише aa.com.tr, одразу після промови Макрона у містах Франції зібралися імпровізовані протести, зокрема у Парижі, Марселі і Бордо. У столиці люди били у каструлі та сковорідки, інші підпалювали смітники та електровелосипеди.
На мітинги зібралися тисячі людей. Паризька поліція нарахувала 2000 протестувальників, для їх розгону поліція застосувала сльозогінний газ.
Зазначимо, президент Франції підписав закон про непопулярну пенсійну реформу пізно ввечері в п'ятницю після того, як Конституційна рада Франції схвалила основні елементи законопроєкту. Профспілки звинуватили президента у виявленні неповаги до працівників та закликали до ще одного великого дня протестів у День праці 1 травня.