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Сьогодні голова МЗС Кулеба відвідає Кувейт

Раніше він провів важливі переговори в Багдаді.

Сьогодні голова МЗС Кулеба відвідає Кувейт
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні вирушить до Кувейту.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Наступна країна, яку відвідає міністр 18 квітня - Кувейт", - написав він у фейсбуці.

У МЗС зазначили, що Кулеба провів важливі переговори в Багдаді.

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Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ України відвідав Ірак. Це був перший візит із 2012 року. Кулеба провів  переговори із віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном.

Міністр розповів іракському колезі про зусилля українських сил оборони із відбиття російської агресії та звільнення окупованих територій. Він приділив окрему увагу Формулі миру президента Володимира Зеленського задля встановлення справедливого та довготривалого миру в Україні. 

Окремо голови МЗС обговорили питання експорту українських зернових.

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