Міністр закордонних справ України відвідає Кувейт

Завтра, 18 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Кувейт.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

“Міністр був прийнятий Прем'єр-міністром Іраку Мухаммадом Ас-Судані, провів переговори із віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Фуадом Хусейном”, - написав Ніколенко.

Він додав, що Україна відкриває нові горизонти на Близькому Сході та створює нові можливості для української держави, бізнесу та громадян.

Раніше голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна та Ірак зосередилися на наступних кроках для пожвавлення відносин.