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У Кракові помер українець, що вчинив самоспалення перед українським консульством

Стан чоловіка був критичним одразу після самоспалення.

63-річний українець, який минулого тижня підпалив себе біля консульства України в польському Кракові, помер від отриманих опіків.

Про це повідомила прессекретарка спеціалізованої лікарні імені Людвіка Рідигера Едіта Пшибильська, інформує RMF FM. 

"Незважаючи на зусилля фахівців Малопольського опікового центру, сьогодні вдень помер пацієнт, який 13 квітня був доставлений до лікарні Рідигера у важкому стані внаслідок травм, отриманих після підпалу перед українським консульством", – заявила вона.

Стан чоловіка був критичним від самого початку.

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Нагадаємо, що 63-річний чоловік здійснив самопідпал у черзі до генерального консульства України у Кракові вранці 13 квітня. Очевидці розповіли, що він вигукував українською мовою заклики повертатися на батьківщину і захищати країну від росіян. 

Чоловік був елегантно та охайно одягнений. Він дістав банку, з якої вилив на себе легкозаймисту речовину та підпалив. Свідки розповіли журналістам, що намагалися йому допомогти, а пожежу загасили поліцейські. На місце події викликали швидку допомогу.

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