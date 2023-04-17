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НАТО змінює план реагування на російську загрозу

Вздовж кордону з Росією має знаходитися більше військ.

НАТО змінює план реагування на російську загрозу
Зустріч міністрів закордонних справ НАТО в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, 4 квітня 2023 р.
Фото: EPA/UPG

Через російське вторгнення в Україну НАТО змінює концепцію свого реагування на загрозу Росії проти членів Альянсу.

Реакція має стати більш швидкою, пише The New York Times.

Раніше концепція НАТО передбачала, що в разі вторгнення росіян держави будуть в обороні чекаючи, коли на підмогу прибудуть основні сили США.

Однак після звірств Росії в окупованих нею районах України прикордонні держави, такі як Польща та країни Балтії, більше не хочуть ризикувати ймовірним періодом російської окупації.

Тому нова концепція передбачає, що вздовж кордону з Росією має знаходитися більше військ. Крім того, країни НАТО мають намір краще опрацювати конкретний порядок дій у разі нападу ззовні.  Тепер альянс буде більш жорстко вимагати від країн-членів виконання їхніх зобов'язань щодо спільної оборони.

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Нагадаємо, що НАТО проведе з 12 по 23 червня авіаційні навчання Air Defender 2023. Це будуть найбільші навчання з розгортання військово-повітряних сил із моменту заснування Альянсу в 1949 році.

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