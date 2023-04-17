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Наглядовий орган британського парламенту розпочав розслідування щодо Ріші Сунака

Розслідування стосується акцій його дружини. Акшата Мурті працює в агентстві з догляду за дітьми, яке фінансуватиметься за рахунок бюджету.

Наглядовий орган британського парламенту розпочав розслідування щодо Ріші Сунака
Фото: EPA/UPG

Наглядовий орган парламенту Великобританії розпочав розслідування щодо прем’єр-міністра країни Ріші Сунака.

Про це пишуть The Guardian та BBC

Розслідування стосується можливої відмови прем'єр-міністра заявити про конфлікт інтереси.

“Парламентський уповноважений за стандартами Деніел Грінберг розпочав розслідування щодо Сунака через правила, які вимагають від депутатів декларувати свої інтереси”, − йдеться у матеріалі.

Оновлення на парламентському вебсайті показує, що розслідування, розпочате у четвер, стосується шостого пункту кодексу.

“Члени завжди мають бути відкритими та відвертими, заявляючи про будь-яку відповідну зацікавленість у будь-яких діях палати чи її комітетів, а також у будь-яких зв'язках з міністрами, членами, державними посадовими особами чи посадовими особами”, − зазначено у розділі.

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Джерело на Даунінг-стріт заявило, що розслідування стосується акцій його дружини. Акшата Мурті з березня є акціонером агентства з догляду за дітьми Koru Kids, яке фінансуватиметься за рахунок бюджету. Коли минулого місяця депутати питали пана Сунака про постачальників послуг з догляду за дітьми, пан Сунак сказав, що "всі мої розкриття інформації оголошуються звичайним способом".

Уповноважений зі стандартів є незалежною посадовою особою, яка розслідує звинувачення в тому, що депутати порушили кодекс поведінки парламенту.

Акшата Мурті є донькою індійського мільярдера Нараяни Мурті – одного з найвідоміших бізнесменів країни. 

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