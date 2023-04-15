Росія розраховує на тривалу війну в Україні, - Міноборони Великобританії

У країні-агресорці будуть вручати повістки в електронному вигляді.

Росія розраховує на тривалу війну в Україні.

Про це заявляє Міноборони Великобританії, відреагувавши на ідею країни-агресора вручати повістки в електронному вигляді.

"11 квітня 2023 року Держдума Росії увалила закон про створення єдиного реєстру осіб, придатних до військової служби. Основним наслідком цього заходу є те, що в майбутньому влада зможе вручати документи про призов в електронному вигляді, а не листами, усунувши одну перешкоду, яка раніше дозволяла деяким ухилятися від призову", - зазначило міністерство.

На думку британців, через те що дані про призов тепер "цифрово" пов’язані з іншими державними онлайн-сервісами, цілком ймовірно, що режим каратиме тих, хто ухиляється від призову. Так РФ автоматично обмежить права на працевлаштування та виїзд за кордон.

У Міноброни Британії вважають, що ці заходи конкретно не вказують на будь-яку велику нову хвилю примусової мобілізації.

"Наразі Росія надає перевагу залученню додаткових добровольців. Проте цей захід, швидше за все, є частиною довгострокового підходу до надання персоналу, оскільки Росія очікує тривалої війни в Україні", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в російському законопроєкті про електронні повістки їх надсилатимуть у письмовій формі і дублюватимуть – в електронній.

Тим часом росіяни відмовились провести демобілізацію студентів на окупованому Донбасі, хоча раніше вони звітували про виконання цих заходів.