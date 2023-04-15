З одеської скульптури стерли ім’я російського дизайнера Артемія Лебедєва

З одеської скульптури “Якір-серце” стерли ім’я російського дизайнера та блогера Артемія Лебедєва. Раніше він закликав захопити Одесу та “повернути” місто РФ.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Вранці 14 квітня невідомі замалювали фарбою ім’я Артемія Лебедєва на туристичному символі Одеси, скульптурі “Якір-серце”. Автором туристичного логотипа Одеси “Якір-серце” є дизайнерська компанія пропагандиста”, - повідомив Укрінформ.

Фото: Укрінформ

Також Укрінформ звернувся до Одеської міськради з питанням - чи планується заміна туристичного символу.

“Поки - ні. Особисто Артемій Лебедєв його не розробляв, його розробляла студія, яка на той час була представлена в Києві. Логотип розроблявся 12 років тому. Асоціювати “Якір-серце” з ім’ям “зашкварного” Лебедєва, який давно перетнув межу моралі та етики, некоректно”, - наголосив голова Департаменту культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Іван Ліптуга.

Він підкреслив, що створення нового туристичного бренду, який пройде всі етапи критики, визнання, використання суспільством, бізнесом та політикою – довга справа.

Ліптуга нагадав, що “Якір-серце” був результатом п’ятирічних дискусій, яким має бути туристичний символ Одеси. Зараз він має тисячі інтеграцій в різні комерційні і соціальні проєкти і просто так його замінити буде складно.

Чиновник додав, що скульптура відрізняється від графічного зображення логотипу міста, і була розроблена скульптором Олегом Чорноівановим з Києва.

Нагадаємо, адміністрація Одеської національної опери достроково розірвала контракт та звільнила головного диригента В’ячеслава Чернухо-Воліча