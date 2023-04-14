Репортаж France 24 видалив свій сюжет про підготовку російських військ після реакції посольства України

Телеканал France 24, який фінансується з держбюджету Франції, видалив сюжет про підготовку російських окупаційних військ до контрнаступу України, який у матеріалі називався "ворожим".

Про це повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко у Twitter.

Сюжет було опубліковано на сайті телеканалу 13 квітня. У ньому немає згадок про те, що російські військові здійснюють незаконну агресію проти України, але можна помітити елементи російської пропаганди. Зокрема, росіяни зазначають, що їх зброя краща за західну, а на одному з російських військових можна побачити кепку з символом Z і символами СРСР.

Також журналіст, цитуючи свого "героя", назвав український наступ "ворожим".

Посол України Вадим Омельченко заявив: "Поганий приклад так званої "нейтральної журналістики": репортаж France 24 з позицій окупантів, які вчаться вбивати українців (і готуються до чергової Бучі). Навряд чи можна уявити собі такий репортаж з нацистських позицій в Нормандії напередодні "Дня Д". Чи я помиляюся, хіба це нормально?".

Омельченко також зауважив, що журналіст згадує про "контрнаступ ворога", коли говорить про українську армію, і поцікавився, на чиєму телеканал боці.

Після реакції українських дипломатів сюжет "Війна в Україні: російські війська готуються до бою перед контрнаступом" видалили з сайту телеканалу, а також з Youtube-каналу France 24.

Репортаж французького телеканалу France 24 про російські війська, котрі готуються вбивати українців, є ганьбою для журналістики, зазначив у свою чергу речник МЗС Олег Ніколенко.

“Виїзд на окуповану територію без згоди України є порушенням українського законодавства, а ті, хто бере участь у таких діях, відповідатимуть за законом”, - наголосив Ніколенко.

Йдеться про випадок, коли знімальна група телеканалу France 24 відвідала табір, де проходять підготовку російські окупаційні війська.

Нагадаємо, раніше МЗС нагадало журналісту NBC про незаконність відвідування Криму з території РФ.