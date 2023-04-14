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Репортаж France 24 видалив свій сюжет про підготовку російських військ після реакції посольства України

Французький журналіст, цитуючи свого "героя", назвав український наступ "ворожим".

Репортаж France 24 видалив свій сюжет про підготовку російських військ після реакції посольства України
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Телеканал France 24, який фінансується з держбюджету Франції, видалив сюжет про підготовку російських окупаційних військ до контрнаступу України, який у матеріалі називався "ворожим".

Про це повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко у Twitter.

Сюжет було опубліковано на сайті телеканалу 13 квітня. У ньому немає згадок про те, що російські військові здійснюють незаконну агресію проти України, але можна помітити елементи російської пропаганди. Зокрема, росіяни зазначають, що їх зброя краща за західну, а на одному з російських військових можна побачити кепку з символом Z і символами СРСР.

Також журналіст, цитуючи свого "героя", назвав український наступ "ворожим".

Посол України Вадим Омельченко заявив: "Поганий приклад так званої "нейтральної журналістики": репортаж France 24 з позицій окупантів, які вчаться вбивати українців (і готуються до чергової Бучі). Навряд чи можна уявити собі такий репортаж з нацистських позицій в Нормандії напередодні "Дня Д". Чи я помиляюся, хіба це нормально?".

Омельченко також зауважив, що журналіст згадує про "контрнаступ ворога", коли говорить про українську армію, і поцікавився, на чиєму телеканал боці.

Після реакції українських дипломатів сюжет "Війна в Україні: російські війська готуються до бою перед контрнаступом" видалили з сайту телеканалу, а також з Youtube-каналу France 24. 

Репортаж французького телеканалу France 24 про російські війська, котрі готуються вбивати українців, є ганьбою для журналістики, зазначив у свою чергу речник МЗС Олег Ніколенко.

“Виїзд на окуповану територію без згоди України є порушенням українського законодавства, а ті, хто бере участь у таких діях, відповідатимуть за законом”, - наголосив Ніколенко.

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Йдеться про випадок, коли знімальна група телеканалу France 24 відвідала табір, де проходять підготовку російські окупаційні війська.

Нагадаємо, раніше МЗС нагадало журналісту NBC про незаконність відвідування Криму з території РФ.

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