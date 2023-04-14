Головне за день. П'ятниця, 14 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, близько 40 відбитих атак противника, ракетний удар по Слов'янську, підтоплення на Київщині, заборона українським спортсменам брати участь у одних змаганнях із представниками РФ або РБ. Яким запам’ятається 415-й день повномасштабної війни.

Російські окупанти вдарили по житлових кварталах Слов'янська, є жертви.

За словами керівника Донецької ОВА Павла Кириленка, станом на 21:30 було відомо про 21 пораненого та вісім загиблих. У машині швидкої допомоги померла дворічна дитина, яку витягли з-під завалів. Серед поранених є 14-річна дівчинка.

У Слов'янську зафіксували сім місць влучання ворожих ракет. Продовжують надходити повідомлення про те, що людей дістають з-під завалів.

На Київщині рятувальники надають допомогу громадянам, які опинились в зоні підтоплення.

“Унаслідок підняття рівня води у річці Десна, у Броварському районі підтоплено село Погреби Зазимської територіальної громади. Рятувальники евакуювали сім’ї в складі двох дорослих, двох діток та песика, які опинились заблокованими в межах свого домоволодіння внаслідок розливу річки вночі”, - йдеться в повідомленні ДСНС.

Зазначається, що загалом підтоплено більше 10 присадибних ділянок. Рятувальники постійно здійснюють моніторинг рівня води та надають допомогу населенню.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Упродовж доби українські захисники відбили близько 40 атак противника.

Окупаційні війська завдали 6 авіаційних та 19 ракетних ударів по Україні, 13 із них - із ЗРК С-300 по Слов’янську та Краматорську. Також ворог здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за добу завдала п'ятьох ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також одну ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 14 квітня – в нашій новині.

Сьогодні Україна повернула додому тіла ще 82 полеглих українських військових.

Як повідомили у Мінреінтеграції, передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами.

У відомстві нагадали, що працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти – 0 800 339 247.

Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 та депутат Верховної Ради Жан Беленюк у своїх соціальних мережах опублікував фотографії указа Міністерства молоді та спорту України про заборону делегаціям національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту, а також паралімпійським збірним брати участь у міжнародних змаганнях, де виступають спортсмени з Росії та/або Білорусі.

Варто зазначити, що ця заява уряду викликала суперечки в українському та світовому суспільстві.

Наприкінці березня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) опублікував свої рекомендації щодо допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Згодом сам наказ з’явився на офіційному сайті Міністерства молоді та спорту України.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!