Польський Сейм підтримав створення спецтрибуналу для Росії щодо злочинів агресії проти України

У резолюції йдеться, що індивідуальну кримінальну відповідальність можуть нести й керівники держав.

Сейм Польщі ухвалив резолюцію, в якій підтримав створення спецтрибуналу для Росії щодо злочинів агресії проти України.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Польські депутати вважають, що збройний напад РФ на нашу державу "є актом агресії, який за своїм характером, серйозністю і масштабами є кричущим порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй і злочином агресії".

У резолюції парламентарі наголосили, що притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочини в Україні та проти України, необхідне для того, щоб показати - міжнародне право не допускає безкарності, а індивідуальну кримінальну відповідальність можуть нести й керівники держав.

"Сейм підтримує дії, спрямовані на покарання винних, та ініціативи у цьому зв'язку, такі як створення Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії проти України та створення Міжнародного центру судового переслідування за злочини агресії проти України, який займатиметься належним забезпеченням доказів", - йдеться в документі.

Нагадаємо, торік польський Сейм визнав Росію державою, яка підтримує тероризм, а президента РФ Володимира Путіна - воєнним злочинцем.