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Польський Сейм підтримав створення спецтрибуналу для Росії щодо злочинів агресії проти України

У резолюції йдеться, що індивідуальну кримінальну відповідальність можуть нести й керівники держав.

Польський Сейм підтримав створення спецтрибуналу для Росії щодо злочинів агресії проти України
Фото: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Сейм Польщі ухвалив резолюцію, в якій підтримав створення спецтрибуналу для Росії щодо злочинів агресії проти України.

Про це йдеться на сайті парламенту.

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Польські депутати вважають, що збройний напад РФ на нашу державу "є актом агресії, який за своїм характером, серйозністю і масштабами є кричущим порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй і злочином агресії".

У резолюції парламентарі наголосили, що притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочини в Україні та проти України, необхідне для того, щоб показати - міжнародне право не допускає безкарності, а індивідуальну кримінальну відповідальність можуть нести й керівники держав.

"Сейм підтримує дії, спрямовані на покарання винних, та ініціативи у цьому зв'язку, такі як створення Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії проти України та створення Міжнародного центру судового переслідування за злочини агресії проти України, який займатиметься належним забезпеченням доказів", - йдеться в документі.

Нагадаємо, торік польський Сейм визнав Росію державою, яка підтримує тероризм, а президента РФ Володимира Путіна - воєнним злочинцем.

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