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Вибух у Японії викликає тривогу щодо безпеки VIP-персон за кілька тижнів до саміту G7, − Reuters

Інцидент показує вразливі місця в системі безпеки країни.

Вибух у Японії викликає тривогу щодо безпеки VIP-персон за кілька тижнів до саміту G7, − Reuters
Фото: EPA/UPG

Вибухівка, яку кинули у прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду на передвиборному мітингу в суботу, викликала тривогу щодо стану безпеки високопосадовців за кілька тижнів до того, як Японія прийматиме лідерів G7.

Про це пише Reuters.

За словами чотирьох експертів, опитаних агентством, цей інцидент показує вразливі місця в системі безпеки Японії та нездатність запровадити зміни після вбивства колишнього прем’єр-міністра країни Сіндзо Абе минулого року.

“Немає сумніву, що це був збій у безпеці, тому що прем’єр-міністр виголошував свою промову в найгіршому місці, де його неможливо було захистити”, − вважає професор Університету Ніхон Міцуру Фукуда, який спеціалізується на кризовому управлінні тероризмом. 

Правоохоронці заявили, що заходи безпеки переглянуть, однак, на думку Фукуди, їх навряд чи реалізують.

Вбивство експремʼєра Абе з саморобного пістолета викликало шок у Японії, де злочини із застосуванням вогнепальної зброї надзвичайно рідкісні, і спонукало переглянути протоколи безпеки для політиків, які регулярно тісно контактують з громадськістю.

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Мотиви вибуху у Вакаямі невідомі, але це сталося в критичний момент для Кісіди та Японії, які цього тижня приймають міністерські зустрічі “Групи семи” та у травні − саміт лідерів у місті Хіросіма, рідному виборчому окрузі Кісіди.

Фукуда сказав, що для таких великих міжнародних заходів влада може забезпечити надійну безпеку, мобілізувавши велику кількість поліцейських. Але вразливі місця легше виявити на менших, менш формальних заходах.

Уряд доручив владі посилити заходи безпеки та забезпечити безпеку під час зібрань VIP-персон, додав він.

Нагадаємо, у Японії під час виступу прем'єр-міністра Фуміо Кісіди пролунав вибух. Кісіда не постраждав, його після інциденту співробітники поліції безпеки відвезли до штаб-квартири поліції префектури Вакаяма.

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