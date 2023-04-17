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Словаччина вполовину скоротить імпорт зернових із України

Рішення послідувало за повною забороною з боку Польщі та Угорщини. 

Словаччина вполовину скоротить імпорт зернових із України
Балкер VALSAMITIS завантажується пшеницею в чорноморському порту Чорноморськ поблизу Одеси, Україна, 18 лютого 2023 р.
Фото: EPA/UPG

Словаччина тимчасово скоротить на 50% імпорт українського зерна та деякої іншої продукції з України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву уряду.

Раніше про повну заборону на ввезення українського зерна заявили Польща та Угорщина. Українські зернові та їх транзит через територію погано вплинув на продажі власної продукції в країнах-сусідках України. Це повʼязано з тим, що українське зерно дешевше, тож місцеві фермери зіткнулися зі зниженням попиту. 

Для України експорт зерна через сусідів був важливий, оскільки в ході повномасштабного вторгнення Росія блокує морські порти, на які припадав основний обсяг відвантаження зерна. 

Європейська комісія після заборони Угорщиною та Польщею імпорту сільгосппродукції з України заявила, що торгова політика належить до виключної компетенції ЄС і односторонні дії є неприйнятними.

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